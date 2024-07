¿Estáis puestos para el maratón de la Magna?

Si hay que estar temprano en la Catedral, con el tiempo suficiente para dejar los pasos con el decoro y la estética debidos antes de la gran ceremonia religiosa, hay que salir del templo de madrugada, en las primeras horas de la noche en muchos casos. Después habrá que asistir al pontifical, almorzar algo en un lugar próximo y estar listos para la procesión magna y el retorno a casa. ¿A qué hora regresarán algunos pasos a sus templos? Casi 30 horas después de haber salido en algún caso. Un verdadero maratón para el que conviene una preparación física o, casi mejor, tener previsto un sitio cerca del templo metropolitano para intentar un descanso, una suerte de siesta o lo que sea. El mayor esfuerzo lo tendrán que hacer los costaleros y las juntas de gobierno, casi sin posibilidades de descanso. Esta perspectiva no deja de formar parte de la trastienda que ya se intuye de un 8 de diciembre que, a veces, da cierta jindama... Porque no conocemos precedentes. La Sevilla de los excesos que ahora tanto se cacarea tendrá muchos ejemplos ese día. Se cotizarán caros, muy caros, los escasos balcones que permitirán la contemplación de la comitiva al completo. Y los hoteles, ¡cómo no!, estarán a reventar. El problema que apunta ya algún dirigente cofradiero es que será complicado salir del centro y volver, luego el descanso tendrá que ser improvisado en bares y restaurantes. Menuda paliza para algunos.

El reto es de tal importancia como para impedir que los traslados de ida se celebren sin música. ¿En serio que el Consejo de Cofradías ha pretendido eso en algún momento? Se comprende perfectamente que el Gran Poder quiera abrir el cortejo para asegurarse el silencio que requiere el Señor. Pero que dejen a las demás cofradías que sus titulares lleguen a la Catedral y vuelvan a sus templos con el estilo acostumbrado. ¡Solo faltaba encima poner condiciones absurdas o caprichosas a los invitados! El obligado cumplimiento es el del horario, además de seguir las medidas de seguridad. Pero la música y otras cuestiones se deben dejar a la libre decisión de cada cofradía. Las 150 parejas por paso son una cantidad muy aceptable que permite la participación y la distancia necesaria, no se olvide, entre formaciones musicales.

La ciudad entera estará a prueba el día 8. Si Sevilla es la capital de la piedad popular, como proclama monseñor Saiz, no podemos fallar en nada, pues el eco será tronante. Sobre todo no podemos errar en nada que haya debido estar preparado con antelación. Hace bien el Ayuntamiento en evitar la formación del triángulo de alto riesgo que hubiera supuesto la zona de los Jardines del Cristina, con el público concentrado y encerrado en esa zona por efecto 'cinturón' del propio cortejo. La solución del recorrido por Almirante Lobo preserva además la apuesta inicial por el Paseo de Colón. El Consejo ha podido salvar el núcleo central de su propuesta.

El problema, insistimos, será el necesario descanso de muchos integrantes del cortejo, obligados a estar casi permanentemente en activo durante más de un día. Habrá quizás que habilitar una zona de descanso como en aquel cumpleaños masivo que un popular empresario organizó en Fibes el año pasado. Será más que curioso comprobar cómo se preparan muchos cofrades para una situación inédita, porque ya sabemos que hay mil formas de afrontar la Madrugada, pero no un 8 de diciembre de estas características en el contexto de un turismo masivo. ¿Estáis puestos para la Magna, sevillanos insaciables, cofrades de la provincia y de toda Andalucía que llegaréis en los más de 500 autobuses previstos, taberneros extenuados, turistas con las cámaras y el Aperol? Así lo preguntaría el pregonero de 2010.

Hay quienes solo esperan confirmar que la gran procesión se retransmite por televisión para salir de Sevilla y disfrutarla desde la distancia. Cofrades en la diáspora que cada vez son más, discretos como nazarenos de ruan por las calles del centro camino de un templo, la estampa con la que despedimos el curso y le pedimos al Fiscal que mande arriar el paso hasta septiembre.