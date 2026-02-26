La sortija de Herodes

Herodes luce una original sortija en su salida extraordinaria a la Fundación Cajasol, donde continúa la espléndida exposición sobre la obra de Cayetano González. ¡Nada menos que una tarántula con su pedazo de piedra de alta bisutería! Siempre hay que fijarse en el pecho y en las manos del tetrarca. Recibe donaciones de hermanos de las cofradía que se las hacen llegar a los priostes. No dejan de tener esa guasa característica de quienes regalan para exagerar la opulencia y soberbia del personaje. Nunca dejen de fijarse ni en su mirada aviesa, ni en el sanedrita que ejerce de agradaó, un perfil que se puede apreciar perfectamente en Sevilla en torno a los sujetos con poder. Nunca les faltan el predicado de los que ríen las gracias o tratan de influir. Pero destaquemos hoy la tarántula. Qué bicho...