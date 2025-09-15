Antonio Yélamo: "En Sevilla se hace muy buen periodismo"

¿Un medio de comunicación que cumple cien años se puede considerar como una institución más de la ciudad? ¿Cómo es el momento actual de la radio: de decadencia, de esplendor o de transformación? ¿Cabrían en la radio de hoy aquellas novelas que tantos seguidores tenían? ¿Sevilla es una plaza cómoda para ejercer el oficio de periodista? ¿Qué supone la figura de Iñaki Gabilondo? ¿Vive Sevilla un buen momento en estos años de la pos-pandemia? ¿Cómo describiría la evolución de la clase política desde sus comienzos profesionales hasta hoy? ¿Ha pagado la ciudad un precio excesivo por haber sido la sede de la Exposición Universal en 1992?

De todas estas cuestiones y algunas más conversamos con Antonio Yélamo (Écija, 1958), director de la Cadena SER en Andalucía desde 2011. Ingresó en la emisora en 1982. Firmó como colaborador en ABC, Tiempo y El País. En 2024 fue distinguido con la medalla de oro de la Diputación Provincial de Sevilla. Ahora celebra el centenario de Radio Sevilla, emisora que cuenta desde 2025 con la Medalla de Sevilla concedida por el Pleno del Ayuntamiento. Cuenta con el valor añadido de tener arraigo en su localidad natal, en Sevilla y en Cádiz. Es un periodista con la tan necesaria combinación de corazón y cabeza, con tacto en el trato y la perspectiva de las luces largas, con experiencia y capacidad para valorar a jóvenes valores. Y, sobre todo, cuenta con el único objetivo al que debe aspirar un profesional de la información: el respeto ganado.