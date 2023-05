Una urna rota y la falta del censo en el Círculo de Labradores , entre las incidencias electorales en Sevilla

Solo cuatro mesas de las 2.588 que recogerán el voto de los sevillanos en toda la provincia han comenzado la votación este 28 de mayo con retraso a causa de incidencias leves, por lo que el cierre se retrasará en estos colegios. Una de ellas, la del IES Al-Lawqra de Lora del Rio no se ha podido constituir hasta las 9:32. A la hora fijada para la presentación de los miembros de la mesa no sólo no estaban los titulares, sino tampoco los suplentes, por lo que se ha tenido que constituir con los primeros votantes, retrasando el cierre de la urna a las 20:32.

En Sevilla capital se han registrado dos incidencias leves, una por unas urnas rotas y otra por la falta del censo de electores a la hora de comenzar la votación. La rotura de las urnas han afectado a dos mesas del CEIP Lope De Rueda, en el distrito Este -Alcosa-Torreblanca, iniciándose la votación a las 9:20 cuando ya ha sido repuesta. La otra incidencia en Sevilla capital ha sido la falta del censo de votantes en las instalaciones del Círculo de Labradores, donde la votación comenzó a las 9:35. Ambas retrasaran su cierre hasta las 20:20 y 20:35 respectivamente.

Más grave ha sido la incidencia en la localidad de Dos Hermanas, cuando una vez abierto el colegio, sobre las 9:30 un vocal de mesa del Distrito 4 ha abandonado su puesto por encontrarse indispuesto. Momentos después, ya en la calle, se ha desplomado entrando en parada cardiorrespiratoria. Ha sido trasladado al Hospital Universitario Virgen de Valme por los servicios sanitarios del 061 con el pulso restablecido. El hombre ha sido sustituido por el suplente, al encontrarse este aun dentro del colegio.