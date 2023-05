Muñoz reclamará el inicio de la línea 2 del Metro para completar la transformación de Sevilla Este

El alcalde de Sevilla y candidato socialista a la reelección, Antonio Muñoz, se ha comprometido durante un acto con vecinos de Sevilla Este a completar la transformación de la movilidad en la zona reivindicando a la Junta de Andalucía y al Gobierno central el inicio del proyecto de la Línea 2 del Metro y, mientras tanto, avanzar con la puesta en marcha el Tranvibús y la nueva línea de Tussam a la Macarena. Igualmente, se ha comprometido a dotar al barrio de los servicios públicos, equipamientos y zonas verdes que necesita.

Así, durante un acto celebrado en la Plaza del Albaicín, en la barriada de Andalucía Residencial, Muñoz ha defendido que Sevilla Este “merece tratamiento de ciudad por su número de habitantes y sabemos que a lo largo de estas décadas este barrio por su planeamiento urbanístico inicial ha sufrido un déficit de equipamientos e infraestructuras, algo que estamos paliando con proyectos como el nuevo centro cívico o el pabellón deportivo”.

Sin embargo, el alcalde y candidato ha considerado que el principal problema de esta zona es la movilidad. “Quiero decir y que quede clarísimo que la solución de movilidad en Sevilla Este se llama Metro, pero mientras llega, no nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos arbitrado otras soluciones como el Tranvibús, que va a reducir a la mitad el tiempo de llegada al centro, o la próxima puesta en marcha de una nueva línea de Tussam que llegue hasta el Hospital Macarena”. “Sé que no es la solución definitiva, pero igual que he peleado por la Línea 3 voy a pelear desde el día siguiente de mi toma de posesión voy para que el proyecto actualizado de la Línea 2, que corresponde a la Junta de Andalucía, se licite cuanto antes”, ha apuntado Muñoz.

Igualmente, el alcalde y candidato se ha referido a la apertura del Centro Cívico y el Pabellón Polideportivo. “Son proyectos inmediatos para el próximo mandato que revelan nuestro compromiso con Sevilla Este y nuestra apuesta por impulsar equipamientos públicos que conviertan a los barrios en protagonistas de la acción de gobierno”, ha señalado. Así, ha detallado que las obras del nuevo centro cívico de Sevilla Este, con 4,5 millones de euros de inversión municipal, concluirán antes de finales de 2023, de forma que entrará en servicio en 2024, sumándose al resto de equipamientos públicos existentes en la zona (Centro Cívico Blas Infante y espacio ciudadano Carme Chacón) y aumentando la oferta de actividades socioculturales.

También ha explicado que para otoño de este año está previsto el inicio de las obras del primer Pabellón Polideportivo de Sevilla Este, que cuentan con 3 millones de euros de inversión por parte del IMD (Instituto Municipal de Deportes), de manera que también entrará en servicio a lo largo de 2024. Este proyecto se desarrollará sobre una parcela de 10.577 metros cuadrados situada en la calle Doctor Miguel Ríos Sarmiento, en el entorno de FIBES, tendrá capacidad para 600 localidades, aparcamiento y una terraza mirador, e incluirá espacios cuyos usos decidirán los propios vecinos y vecinas.

Dentro del capítulo de refuerzo de equipamientos municipales, Muñoz también se ha referido a una nueva sede del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, que estará radicada en la Avenida de las Ciencias, para ofrecer una mayor cobertura y calidad en la atención a los vecinos y vecinas, y con tres oficinas de atención, una por cada uno de los tres grandes barrios de este distrito (Este, Alcosa y Torreblanca). A esto ha añadido que el Centro Municipal de Participación Activa de Personas Mayores de Sevilla Este contará con una dotación de nuevos servicios como fisioterapia, podología, peluquería, cafetería, etc.

En lo que respecta a intervenciones urbanísticas, el alcalde se ha referido a la reurbanización de la Avenida de Montesierra, que supondrá la mejora de la conexión ciclo-peatonal de Sevilla Este con el conjunto de la ciudad, lo que estará acompañado por nuevos carriles bici que articulen las conexiones dentro del propio barrio y del conjunto del Distrito.

También está previsto un proyecto para un nuevo bulevar verde entre Carlinga y Primo Nebiolo, conectando el Parque de Torreblanca y el Parque Infanta Elena, nuevas zonas verdes sobre el Canal de la Ranilla y un paseo verde transitable desde Torreblanca hasta la Ronda del Tamarguillo, reurbanizando para ello las aceras de la Avenida de las Ciencias.

Se generará, además, un paseo verde y habitable que propicie un camino escolar seguro entre el IES Chaves Nogales, el CEIP Jacarandá, el nuevo Centro Cívico, el CEIP Maestro José Fuentes y el IES Margarita Salas. Una vez concluidas las obras del nuevo Centro Cívico de Sevilla Este, se remodelará la plaza del Sector 11 (Plaza de los Amarres) y la Plaza Hermanas de la Cruz (Andalucía Residencial), creando nuevos espacios verdes, de sombra y juegos infantiles.

Un auditorio al aire libre en el Parque Infanta Elena, la conversión de la parcela municipal de la calle Taiwán junto al centro comercial como espacio de ocio y deporte juvenil al aire libre y un nuevo área de esparcimiento y juegos infantiles en el espacio verde entre las calles Éufrates y Secoya junto con nuevas áreas de esparcimiento canino en el Parque Tamarguillo, en la calle Japón y junto a la Moraleja, son otras de las iniciativas previstas en el programa electoral para incrementar los equipamientos en Sevilla Este.

Además, se remodelarán las plazas junto a Casiodoro de la Reina (Plaza Francisca de Chaves) y Plaza Antino, dotándolas de cerramiento perimetral, sombras y zonas de juego infantil, y se impulsará un convenio de colaboración con la Mancomunidad del Sector 21 para desarrollar equipamientos públicos ciudadanos en el solar junto al CEIP Ángel Ganivet (Solar Afalas).

En materia de infraestructuras, se remodelará el enlace de la Avenida Alcalde Luis Uruñuela con la SE-30 gracias a rotondas que distribuyan el tráfico e itinerarios peatonales y ciclistas, se ejecutarán nuevas rotondas en la Avenida de las Ciencias a la altura de la calle Flor de Flor de Salvia y Hermenegildo Casas Jiménez y en la Avenida Alcalde Luis Uruñuela a la altura del Hotel Congresos.

Mientras, la calle Indonesia se conectará con Emilia Barral, la calle India con Maestro Sánchez Rosa y la avenida de Almendralejo con la calle Birmania para mejorar la conexión de Sevilla Este y Alcosa a través del Canal de la Ranilla. Se desarrollarán nuevas bolsas de aparcamiento para residentes en calle Faustino Gutiérrez Alviz y Flor de Albahaca, al tiempo que se mejorará e iluminarán las ya existentes.