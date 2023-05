Polémica entre PSOE y PP por unas declaraciones sobre el ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín

El secretario de Organización del PSOE sevillano, Rafael Recio, ha exigido este lunes al candidato del PP en Sevilla, José Luis Sanz, que "retire de inmediato las sucias difamaciones" vertidas este lunes en el debate de una cadena de radio contra el ex alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín; y que "pida disculpas inmediatas por sus duras y falsas acusaciones" hacia el ex regidor de Sevilla quien, además, está en un proceso de recuperación de una grave enfermedad.

"José Luis Sanz ha demostrado hoy que no tiene escrúpulos pero en política no todo vale", ha reiterado el secretario de Organización del partido. Rafael Recio ha dejado claro que Sánchez Monteseirín "nunca ha estado ni investigado ni imputado y tiene una trayectoria política ejemplar", algo de lo que "no puede presumir José Luis Sanz".

"Alfredo Sánchez Monteseirín es una persona honesta que ha transformado la ciudad de Sevilla y que es recordado por todos los sevillanos y sevillanas como un magnífico alcalde", ha manifestado Rafael Recio. El número dos del PSOE de Sevilla le ha reprochado a Sanz su "dudosa gestión" al frente del Ayuntamiento de Tomares, con "contratos a dedos, concursos simulados y otras irregularidades que desde luego no son la mejor hija de servicio para pedirle el próximo domingo la confianza a los sevillanos y sevillanas de la capital".

Por su parte, el coordinador de campaña de la candidatura a la Alcaldía de Sevilla de José Luis Sanz (PP), Juan Bueno, ha exigido al PSOE que "retire inmediatamente las mentiras y difamaciones contra Sanz, ya que la justicia absolvió de toda culpa al ex regidor de Tomares, después de una imputación en la que llevaron a cabo algunas maniobras políticas para desacreditarlo".

Bueno ha señalado que el candidato del PP a la Alcaldía "se ha referido en todo momento a la etapa de Monteseirin y al gobierno en coalición con la izquierda, pero nunca a la persona del ex alcalde", según ha recogido la formación en un comunicado.

Tras esto, ha asegurado que "los sevillanos todavía recuerdan los escándalos de los Eres, de las mariscadas, de Mercasevilla y la Fundación Sevilla Global de la etapa de Monteseirin y del gobierno con la izquierda".

Asimismo, ha señalado que "esa etapa con la izquierda dejó muy malos recuerdos en Sevilla en la época de Torrijos: solo hay que recordar Mercasevilla, Sevilla Global y las famosas mariscadas". Por último, ha concluido que "la gestión de Sanz al frente del Ayuntamiento de Tomares ha sido impecable, ya que los 15 años que ha sido alcalde le avalan, por lo que el PSOE debe retirar inmediatamente todas las difamaciones contra Sanz".