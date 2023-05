Susana Hornillo: "Hay que modificar el plan de ampliación del tranvía en Nervión"

Susana Hornillo (Alcalá de Guadaíra, 1976), candidata a la Alcaldía de Sevilla por la confluencia 'Con Podemos + IU +', destaca como propuesta exclusiva de su formación, respecto al programa de otras fuerzas políticas que se presentan a la Alcaldía de Sevilla, "un concepto nuevo sobre transporte público".

"Queremos que el transporte público se considere un derecho. Proponemos una tarifa plana anual de 30 euros para moverse por Sevilla con el objetivo de democratizar el uso del transporte público. Ahora el abono anual (Tussam) es de 320 euros, luego estamos proponiendo una gran rebaja". El plan es lograr que todos los ciudadanos prefieran usar el transporte público a coger el coche. "Evidentemente tenemos que acompañar esta reducción del precio con una mejora del servicio con más líneas, aumentar la frecuencia de paso, acortar distancias entre paradas en ciertas zonas y así nos lo piden mucho los vecinos", explica.

"Bajando el precio a 30 euros al año y haciendo que sea más fluido el transporte queremos conseguir que la gente no necesite usar el vehículo privado, que le sea muchísimo más rentable usar el transporte público. De esa manera se descongestiona gran parte de la ciudad, se gana en calidad de vida, se mejora la calidad del aire. Esa sería nuestra propuesta diferenciadora", recalca Hornillo.

Le preguntamos cómo abordar otros problemas de la ciudad, como los efectos negativos de la botellona, los problemas de movilidad en barrios como la Macarena, Nervión y Norte, así como las propuestas para los mayores, el empleo y la intervención social en las zonas más vulnerables.

Botellona

Sobre los efectos negativos de la botellona, Hornillo rechaza que se aluda a la botellona como "algo que nos queremos quitar de enmedio". Admite que "hace falta trabajar por la convivencia, pero también ofrecer a los jóvenes opciones saludables y que les gusten más y contar con ellos como parte de la sociedad de Sevilla, que no sea algo que nos queremos quitar de enmedio".

"Nosotros no queremos en ningún caso criminalizar a la juventud", aclara. Explica que en un debate organizado por jóvenes en el que estuvo hace poco estos "se quejaban de que siempre hablábamos de los jóvenes en términos de fiesta y diversión, como si no tuvieran más inquietudes e intereses. A mí me gustaría seguir ese consejo".

"Lo que los jóvenes necesitan, aparte de vivienda y de trabajo, son opciones de ocio saludable, porque no lo tienen. Ellos piden zonas de participación que ellos puedan gestionar, montar sus talleres, sus grupos de baile y de teatro. Con esto le estaríamos ofreciendo alternativas de ocio saludable a la juventud que ahora mismo no tienen y contar con ellos", señala.

Macarena: más aparcamientos

Hornillo, vecina de la Macarena, recalca este es el barrio con más problemas de movilidad, sobre todo por la falta de aparcamiento para los residentes. "La Macarena es un barrio con una situación de movilidad muy crítica por la presencia del área hospitalaria que atrae muchísimos vehículos, tanto de las personas que trabajan en el hospital como de los que tienen que acudir a visitar a un familiar o a consultas".

La apuesta de la confluencia que representa es "crear bolsas de aparcamiento en la Cartuja para los usuarios del hospital y una lanzadera que conecte ese aparcamiento con el centro sanitario. Ahí estaríamos eliminando miles de vehículos de la Macarena para que los vecinos y las vecinas puedan circular más tranquilamente".

Además propone la creación de aparcamientos para residentes, ya que la Macarena cuenta con edificios antiguos sin aparcamientos propios. "Los vecinos que vienen de trabajar se tienen que tirar una hora buscando aparcamiento. Esto no es calidad de vida. Yo vivo en la zona y puedo asegurar que es así".

"Son intervenciones sencillas, de bajo costo, que estarían listas en poco tiempo y cuyos beneficios se notarían a corto plazo. Esas bolsas se crearían en una zona cercana a la Macarena y se pueden reforzar las lanzaderas en horas punta".

"Este modelo lo podríamos trasladar a Los Remedios, que tiene un problema similar de falta de aparcamiento, y a todos los barrios que sea posible".

Nervión: modificar el plan de ampliación del tranvía

Sobre la movilidad en Nervión, la confluencia liderada por Podemos e IU propone modificar el plan de ampliación del tranvía. "Cualquier actuación del tranvía debe ir acompañada por un plan de conservación de nuestro patrimonio natural y, si es necesario retirar algunos árboles, debe ir con un plan de replantación. Para nosotros es fundamental el impacto medioambiental", insiste Hornillo.

Considera que la construcción de un tranvía es una "intervención muy agresiva con el entorno; nos preocupa que se gane en movilidad, pero perdamos en calidad de vida, y aquello sea todo cemento sin sombra, y que no sea habitable tampoco para los habitantes".

A la pregunta de qué van a hacer con la obra del tranvía cuando está a punto de concluir el tramo de Ramón y Cajal y Luis de Morales, aclara que "los vecinos y vecinas se están quejando del impacto que la obra tiene en la naturaleza del barrio y están hablando de soterrar ciertas partes, pero todo esto habría que estudiarlo técnicamente".

Norte: estudiar un transporte fluvial

En la zona Norte, la confluencia propone un transporte fluvial porque "una de las demandas de los vecinos, que tardan muchísimo tiempo en moverse a otras zonas de Sevilla. Queremos explorar la posibilidad de un transporte fluvial que podría ser también un atractivo turístico". Explica que este medio de transporte se usa en muchas ciudades españolas.

Mayores: una red de centros de día

Una red de centros de día para mayores es otra propuesta de la confluencia, además de mejorar la asistencia domiciliaria municipal y de instalar ascensores contra los pisos cárcel. "Los mayores son uno de nuestros principales objetivos. Tenemos que asegurarles la mejor calidad de vida porque son un colectivo castigado desde muchos puntos de vista y necesitan acompañamiento".

La propuesta es que "el Ayuntamiento de Sevilla disponga de servicios suficientes para acompañamiento a los mayores que están solos. Hay muchos mayores encarcelados en sus viviendas durante años porque no cuentan con ascensor".

El fin de los centros de día es que los mayores socialicen y tengas alternativas de ocio para que no se sientan solos, ya que "la soledad entre los mayores es una pandemia. Nuestro modelo es una ciudad centrada en la vida y los cuidados, no en el tránsito".

Empleo: sacar a Sevilla de la lista de barrios más pobres del país

El empleo es uno de los principales problemas de Sevilla para la confluencia. "Yo me siento especialmente implicada en el empleo porque como profesora trabajo con jóvenes en la Escuela de Ingenieros y veo que hace falta empleo estable en la juventud".

"En los barrios queremos sacar a Sevilla de la lista de los barrios más pobres de España y una manera de hacerlo es que los vecinos y vecinas se impliquen en la reconstrucción y el cuidado de sus barrios y eso pasa por crear talleres ocupacionales para enseñarles oficios. Esto está demostrado que funciona, cuando los vecinos y las vecinas se sienten implicados y trabajan por el mantenimiento de los parques, de las calles, lo hacen suyo y funciona mucho mejor", destaca Hornillo.

Atención social

En atención social, Hornillo afirma que "Sevilla no está dimensionada para la realidad social que tiene. Yo he sido voluntaria durante mucho tiempo ayudando a familias en situación de vulnerabilidad; hemos realizado en la sede de Podemos Sevilla durante tres años más de 15.000 atenciones en problemas de vivienda, de empleo y de ingresos que no llegan. Si los servicios sociales estuvieran bien dimensionados, no hubiéramos atendido a tantísimas personas".

"Y es más sangrante cuando hablamos de los niños y de las niñas en los barrios obreros de Sevilla porque no tienen acceso a una comida al día en condiciones, y a todo esto se une que están sufriendo cortes de luz constantemente. Esto afecta a las viviendas y a los colegios.

La propuesta es asegurar intervenciones sociales con el alumnado de los colegios de esas zonas más vulnerables, y que intervenga el Ayuntamiento para evitar esos cortes de luz. "Esos niños tienen que tener acceso a las mismas oportunidades que cualquier otro niño", concluye Hornillo.