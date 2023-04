Antonio Muñoz confía en seguir de alcalde de Sevilla por "el termómetro de la calle"

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, confía en seguir con este cargo tras las elecciones municipales de mayo por el "fruto del trabajo" al frente de la Alcaldía y por el "termómetro" que asegura que percibe en la calle.

"Las expectativas son seguir siendo el alcalde de Sevilla cuatro años y eso fruto del trabajo que he venido desarrollando en la acción de gobierno y del termómetro que me da la calle", ha declarado a los medios en la convención municipal que el PSOE celebra este fin de semana en Valencia.

Muñoz ha destacado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios para aprobar en el Congreso la Ley de Vivienda que, según ha dicho, es "totalmente necesaria sobre todo pensando en las familias más vulnerables y en los jóvenes".

El mercado de la vivienda

"Es necesaria una ley que regule el mercado de la vivienda, que propicie que aumente el parque público de vivienda y una ley que intervenga en los precios", ha sostenido.

Por otro lado, ha expresado que espera que el PP andaluz "rectifique y dé marcha" con el plan aprobado en el Parlamento autonómico para ampliar los regadíos en Doñana, al apelar a la "sensatez" para que "las aguas vuelvan a su cauce".

"Doñana no es solamente de Huelva o Sevilla, no es solamente de Andalucía, no es solamente de España, es un ecosistema mundial y, por tanto, hay una sensibilidad extraordinaria fuera de España en torno a lo que vaya a ocurrir al futuro de Doñana", ha añadido.