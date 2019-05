Beltrán Pérez se ha montado hoy en el autobús. El candidato del PP a la Alcaldía y portavoz del Grupo Popular, junto a la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, acompañado de una veintena de personas mayores ha realizado hoy un trayecto en autobús de Tussam hasta la Plaza Ponce de León.

Así, Pérez ha destacado "el valor de las personas que trabajan en la empresa pública de transportes Tussam. Unos trabajadores que, bien dirigidos, supieron dar lo mejor de sí mismo en el peor momento cuando había que apretarse el cinturón, por eso quiero hacerle un gran agradecimiento a toda la plantilla de Tussam". Ha añadido que "gracias a ellos, Tussam fue viable, y gracias a ellos se presta un servicio público de calidad, que ha empeorado en estos años- acumulando retraso, menos frecuencia y dificultades para las personas con alguna discapacidad puedan subir y bajar del autobús-".

Desde el PP han apostado por un gran modelo de presencia y de servicios públicos al servicio de los mayores. "Consideramos que no hay derecho a que haya 13.000 mayores de 65 años sin tarjeta gratuita de Tussam. Vamos a devolver a 13.000 mayores de Sevilla la tarjeta gratuita de Tussam que se han ganado con su esfuerzo, con sus años de sacrificio por cedernos la sociedad que tenemos. No es justo que no tengan tarjeta gratuita. La progresividad no puede aplicarse a nuestros mayores, lo único que puede aplicarse a nuestros mayores es la generosidad que ellos han tenido con nosotros al ofrecernos la sociedad en la que vivimos".

En esta línea, ha explicado que desde el PP se propone un 010 Social, un sistema revolucionario de atención al ciudadano en los distritos que va a otorgar un acompañamiento, una tutorización y una compañía a las personas mayores de 65 años y a las personas que tengan alguna discapacidad.