Dos Hermanas: la décima de Toscano

En las informaciones que se elaboran antes de las elecciones municipales en los ayuntamientos de Sevilla hay dos clásicos: la Marinaleda de Sánchez Gordillo, alcalde desde 1979, y Dos Hermanas, con Francisco Toscano, regidor desde 1983.

Aunque en este último caso no puede decirse que en 36 años el pueblo en el que tiene serias opciones de repetir –incluso de hacerlo con mayoría absoluta– no se haya transformado.

Este abogado de la calle Trastamara de la capital llegó a Dos Hermanas cuando tenía 57.000 vecinos. Ahora se superan los 135.000, es la novena ciudad andaluza en población y hay hasta 22 capitales de provincia más pequeñas.

Va a albergar la primera universidad privada de Andalucía, la ciudad deportiva del Betis, el mayor centro logístico de Amazón. Mucho de lo que es Dos Hermanas y lo que se deja en el camino, guste o no, tiene que ver con la concepción de ciudad de este veterano político, sin relevo claro entre los suyos, pese a que supera la edad de jubilación.

¿Serán estas, sus décimas elecciones, las últimas? “No lo sé, hace año y medio no sabía qué hacer. El tiempo dirá, no hay que adelantarse”, es su respuesta.

Sobre su edad, recuerda a Paco de la Torre, en Málaga; a Abel Caballero en Vigo y a Carmena en Madrid, “todos mayores que yo”.

Cree que los vecinos ya conocen la realidad de los equipamientos, porque los usan, y por eso el PSOE está centrado en presentar en esta campaña –la feria ha cogido en mitad– otros grandes proyectos: el soterramiento de la autovía por Montequinto y la línea de tren (que el PSOE consideraba complejos antes), la lanzadera eléctrica por el trazado que se diseñó para un tranvía, una gran torre y un recinto de exposiciones y ferias en Entrenúcleos...

El PSOE afronta estos comicios de nuevo con el viento a favor por los resultados en las elecciones generales para Pedro Sánchez, que está ahí por el empeño, entre otros, de Toscano. Logró el 35,69% de los votos. El PSOE necesita 12 puntos más (llegar al 47%, que ha superado otras veces) para la mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Con ese objetivo está llamando a la participación, intentando llegar otra vez a esos sectores, de distinta ideología, que en municipales votan PSOE.

A estos comicios concurren diez listas, una más que en 2015. Además del PSOE, PP, Adelante, Cs y Vox (se presentó en 2015 y sacó 293 votos, ahora concurre con Adrián Trashorras, policía local en Sevilla como candidato), hay una lista de corte andalucista, 100% Andaluces; está la antigua confluencia de Sí Se Puede Dos Hermanas, desvinculada de Podemos; Avanzamos por Ti;Local y Global y Contigo Somos Democracia (CSD), partido nacional impulsado por militantes críticos de Cs.

Pedro Taborda, que este lunes participaba en la junta de portavoces del Ayuntamiento como edil de Cs, es el candidato de ese CSD, lo que puede restarle a los Rivera, que el pasado 28 de abril fueron segunda fuerza.

Cs fue segunda fuerza en las generales

El candidato de Cs la Alcaldía es ahora Fernando Carrillo, ex trabajador del Patronato de Deportes, empresario y trader, que se dedica a estudiar e invertir en bolsas. Durante un tiempo militó en el PP.

“Está claro que Cs crece cada vez que se ponen urnas. Nuestras expectativas son totales, vamos a luchar por la Alcaldía”, sentencia, y asegura que no se están parando a explicar esa circunstancia con su actual portavoz o lo que pasó con Manuel Varela.

De su programa, destaca poner en marcha la “estrategia” de gran ciudad, con el distrito de Quintos y otros, más apoyo a emprendedores y pequeño comercio, más seguridad y una política de zonas verdes, más allá de trazar caminos por antiguos campos de cultivo, como la ve ahora.

En el peor de sus escenarios Cs podría ser uno de los refentes de la oposición, que han faltado en el Ayuntamiento. Hay quien dice que Toscano también ha sido hábil en eso.

La división ha afectado en este último mandato a los dos grupos que sacaron más concejales en Dos Hermanas, Sí Se Puede y el PP, cuyo ex presidente local está procesados por el intento de chantaje que denunció Varela en la víspera electoral de 2015. Ha sido ese caso Varela el que, por el ruido mediático que trajo, más desgaste ha podido causar a Toscano estos años, aunque la tesis del ex candidato de Cs de que también hubo miembros del PSOE implicados no ha prosperado en el juzgado.

Nueva etapa en el PP

“Hemos pasado un momento complicado, como ocurre en todas las familias. Pero no estamos ya centrados en eso, nos hemos puesto las pilas y queremos recuperar la confianza de los votantes”, destaca Mari Carmen Espada, abogada, portavoz del PP y que se estrena como candidata de la formación con el reto de consolidar y hacer que la marca retome el vuelo, porque quedó en quinto lugar en las generales.

Espada destaca que el partido debe ser el referente del centro-derecha. En clave local, insiste en que la “división del voto” puede reducir las opciones del cambio. “La única garantía de que ese cambio sea posible en Dos Hermanas, es el PP”. Se niega a ir más allá y a hablar de posibles pactos con Cs o Vox, que sacó más de 10.000 el 28-A.

De las propuestas del PP, “medidas concretas, realizables, presupuestadas”, cita un plan de empleo con trasparencia, la revitalización de polígonos y mercados de abastos;la bonificación de impuestos a la creación del empleo y del IBI a las viviendas en alquiler, el pago semestral de impuestos, el aumento bomberos y policías. El soterramiento de la autovía de Utrera por Montequinto, ya lo llevaba el PP en 2008, recuerda.

IU y Podemos logran ponerse de acuerdo

Otras de formaciones que pueden despuntar es Adelante Dos Hermanas, con la que IU y Podemos han logrado salvar las diferencias. Su candidata, la ex secretaria general del PA Pilar González, cree que en Dos Hermanas “hay conciencia de clase” porque ha crecido con trabajadores y que “el proyecto particular de Toscano está agotado, ha llegado hasta aquí”.

Señala que, como poco, se perderá la mayoría absoluta. “Los grandes proyectos y desarrollos forman parte del pasado. Lo importante es la calidad de vida, otro modelo de ciudad no sólo para dormir, y eso requiere una pensada”.

Del programa, destaca dar más apoyo a la cultura y a la actividad que ya se da en el municipio; garantizar, en materia de empleo público, una oferta de cada dos años y un plan de estabilización para la plantilla municipal y volver a apostar por la “agroindustria” del Bajo Guadalquivir, como fuente de empleo, “de calidad” frente al sector servicios, con un centro de referencia I+D+i en la Hacienda de Ibarburu, propuesto antes de que se incendiara. También incluyen soterrar el tren.

¿Qué hará si Toscano pierde la mayoría absoluta? “Es complicado adelantarse”, pero recuerda que, “por principios, la formación no va a favorecer ni por acción ni omisión gobiernos de derecha”. Eso sí, insiste en que Dos Hermanas necesita una renovación.