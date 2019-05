Todos coinciden en que ha llegado el momento del fin de la era Sánchez Gordillo en Marinaleda. PSOE, PP y Avanza Marinaleda-Matarredonda son tres de los cuatro partidos que pelearán el próximo 26 de mayo la Alcaldía de este municipio de la Sierra Sur de Sevilla de unos 2.600 habitantes. El cuarto, Adelante Marinaleda, es el liderado por el actual y único alcalde que ha conocido este pueblo en los 40 años de democracia en España: Juan Manuel Sánchez Gordillo.

"Todo el mundo tiene un principio y un final", dice Hipólito Aires Navarro, candidato a la Alcaldía de Marinaleda por el PSOE. Responde así al ser preguntado por sus opciones para acabar con la hegemonía de Sánchez Gordillo en el Ayuntamiento marinaleño, el líder que que ha vencido en todas las elecciones municipales por mayoría absoluta y que a sus 67 años de edad vuelve a presentarse en mayo por undécima vez a la Alcaldía de la localidad.

Juan Manuel Sánchez Gordillo es un histórico dirigente de la Candidatura Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato Andaluz del Campo (SAT), padre de un modelo político que no se da en ningún otro lugar de Andalucía. Este año concurre a las elecciones municipales de Marinaleda bajo las siglas de Adelante Marinaleda. A lo largo de sus 40 años en el gobierno local lo ha hecho con la CUT, en 1979, y desde los comicios locales de 1983 con IU-CA e IULV-CA.

"En Marinaleda hay una toma de decisiones que es la asamblea popular, donde todos los vecinos del pueblo tienen la capacidad de poder intervenir y de poder decidir, de tal manera que vale tanto el voto de una persona que esté representada en el Ayuntamiento y sea concejal como el voto de cualquier vecino", explica en una entrevista a Efe José Antonio Mesa, dirigente nacional de la CUT y de IU Andalucía.

El socialista Hipólito Aires (PSOE), es junto a María Cleo Pérez (PP) y Cristina Martín (Avanza Marinaleda-Matarredonda), una de las alternativas a Sánchez Gordillo en las elecciones del 26 de mayo. El PSOE de Marinaleda goza de ser la única fuerza política que ha conseguido representación en el Ayuntamiento desde que presentó su primera candidatura en las elecciones de 1987. Los socialistas llegan a estos comicios con caras nuevas y de hecho su número 1 se estrena este año como candidato a alcalde, elegido por el grupo municipal tras la renuncia de Mariano Pradas tras 20 de actividad municipal y coincidiendo con su jubilación. Un debut al que se enfrenta con "mucha ilusión" y "confianza". "Llegamos con mucha fuerza, sentimos la confianza de los vecinos y sabemos que confían en nosotros", afirma.

Sobre los resultados que espera de estos comicios locales, mantiene que en estas elecciones "ha llegado el momento de no tropezar en la misma piedra". Hipólito Aires se muestra convencido de que "el tic-tac de Gordillo se ha acabado" y tiene claro que este 26 de mayo acabará la fidelidad al voto comunista que existe en Marinaleda, tal y como queda reflejado en todas las elecciones sean del signo que sean.

"Es lo que se palpa en el pueblo. Gordillo critica a los dictadores y básicamente es como él actúa. La gente ya se está cansando porque son cuarenta años de engaños en los que se sienten engañados", sentencia.

Hipólito Aires dice tener las claves para ganarse al pueblo en las urnas. Pese a no llevar un programa político, porque asegura que "lo que hay que hacer es no prometer las cosas sino hacerlas", tiene clara su propuesta política basada en el empleo y la industria. "Hacer que la gente venga aquí a invertir y se quede y no los echen", afirma.

A la pregunta sobre qué consideran que ha llevado a Sánchez Gordillo a mantenerse en el poder durante 40 años, los candidatos de PSOE, PP y Avanza Marinaleda coinciden sin tapujos: "el miedo de los vecinos". "Miedo a futuras represalias y al boicot. Lo peor que le puede pasar a un trabajador es que se le amenace con la posibilidad de perder su puesto de trabajo. Ahí tienes la respuesta", explica el socialista.

Un término, el miedo, que ya salió a relucir en la presentación de la candidatura del PP de Marinaleda con Cleo Pérez a la cabeza. Una marinaleña que asegura en que los populares son los "únicos" que pueden darle un cambio al pueblo y que confía en que el 26 de mayo su proyecto político mejorará los resultados de 1999, cuando el PP logró por primera vez un escaño en el Ayuntamiento con el también vecino del pueblo, José Antonio Borrego, como candidato a alcalde. En aquellas elecciones la IULV-CA de Sánchez Gordillo acaparó el 71,4% de los votos en el municipio con 1.186 apoyos y 8 concejales. El PSOE, con 305 votos, sacó dos ediles y el PP logró, por primera y única vez en la historia de la democracia, representación en el Ayuntamiento reuniendo 170 votos.

Tras cuatro legislaturas seguidas en las que el PP de Marinaleda ha tirado de voluntarios de fuera del pueblo, los llamados cuneros, para intentar romper esa resistencia en el municipio, la figura de Cleo Pérez se presenta en estas elecciones como la persona con "más cualidades y recursos para aportar el cambio". Esta vecina del municipio, de 35 años, se mira en el espejo de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía que en las pasadas elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018 logró sacar del gobierno andaluz al PSOE tras 36 años. Asienta su candidatura en Marinaleda en la "necesidad de cambio" tras 40 años de república independiente de Juan Manuel Sánchez Gordillo. "Hemos demostrado que nuestra gestión no son experimentos. Somos el único partido de centro derecha que se presenta y somos los únicos que podemos dar el cambio como lo está dando Juanma Moreno en la Junta", afirma.

La candidata augura la "caída" de Sánchez Gordillo "porque es algo que se viene viendo en el pueblo de forma progresiva desde hace años". Cleo Pérez invita a los marinaleños a "que no tengan miedo" y sean "libres en sus ideales". "Los tiempos cambian y los políticos también. Somo humanos y evolucionamos. La mentalidad de nuestros jóvenes ha cambiado con respecto a otras generaciones. Nos tienen que respetar y tenemos derecho a evolucionar", manifiesta Cleo Pérez.

Los candidatos de PSOE, PP y Avanza Marinaleda asegura que ela necesidad de cambio "se palpa" en el pueblo

La evolución, el crecimiento, la seguridad, el bienestar, la libertad y la unión del pueblo son algunas de las claves con las que la candidata del PP quiere dar respuesta al "revuelo, la crispación e incertidumbre" que asegura reina en el pueblo desde hace años.

Es quizás esa percepción de la vida en el municipio y la necesidad de cambio, en la que coinciden todos los candidatos al margen de Sánchez Gordillo, lo que ha llevado a que por primera vez en 40 años el pueblo cuente con una cuarta fuerza política como alternativa en las urnas. Avanza Marinaleda-Matarredonda es una candidatura que por primera vez concurre a las elecciones con Cristina Martín Saavedra como cabeza de lista. "Somos un grupo de electores, todos trabajadores y vecinos del pueblo, preocupados por la mala gestión", se autodefine la candidata.

Cristina Martín lidera una candidatura independiente que se presenta como "la alternativa al cambio". Debuta en los comicios del 26 de mayo y confía en la posibilidad de la sucesión en el gobierno local de Marinaleda. No le quita su valor al único alcalde que ha tenido el municipio porque "hace 40 años contribuyó al cambio que necesitaba el pueblo y con su carisma y su gestión lo logró", afirma. No obstante, mantiene que ahora "las necesidades son otras y es palpable desde hace tiempo el cambio que necesita Marinaleda", explica.

Con las siglas de Avanza, llegan a las elecciones con "mucha ilusión", "ganas de trabajar" y prometiendo "gobernar para todos". Utilizan como órdago su sapienza del municipio porque "somos nacidos y criados en Marinaleda", subraya. Al igual que Hipólito Aires y Cleo Pérez subraya que en el municipio "hay gente que tiene miedo" y, también como ellos, destaca el empleo y las políticas sociales como claves de su proyecto político. "Que acudas a la administración con problemas en las necesidades básicas genera una voluntad de cambio", afirma.

Con estas argumentaciones, Cristina Martín resume como ideas básicas de su proyecto en el pueblo conseguir la igualdad, la tolerancia, la mejora en las infraestructuras, la vivienda, la ayuda a domicilio, la iniciativa privada, la ganadería, la agricultura... y, para evitar que la historia se repita en este municipio de la Sierra Sur de Sevilla, la no continuidad de los cargos políticos.

"Es muy importante que se sepa que nuestra candidatura no sería sostenida por la misma persona más de dos legislaturas", afirma con rotundidad la candidata de Avanza Marinaleda.