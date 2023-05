La Junta Electoral abre expediente a Muñoz por posible infracción electoral en su convocatoria de la Cruz Roja

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sevilla ha incoado un expediente sancionador contra el alcalde hispalense y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Antonio Muñoz, tras denunciar el PP una infracción de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General con la reciente convocatoria de prensa celebrada por el primer edil en la avenida de la Cruz Roja.

En una resolución emitida este miércoles, la JEZ aborda una denuncia del PP contra el alcalde de Sevilla y candidato socialista a revalidar el puesto, Antonio Muñoz, por su visita del pasado 3 de mayo a la venida de la Cruz Roja junto al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, anunciando diversas promesas electorales.

El PP denuncia en concreto la "inauguración" de las obras acometidas en dicha avenida para su semipeatonalización, "con ocasión de su apertura al tráfico rodado", "convocando a medios de comunicación", al considerar que con ella pesa una infracción del artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), según el cual "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas, queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos", así como "realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada".

Apertura de expediente sancionador

Dado el caso, la JEZ ha acordado incoar expediente sancionador contra Muñoz por posible vulneración del artículo 50.3 de la Loreg, oponiéndose a ello el vocal del PSOE al considerar que la información de prensa aportada "no es prueba suficiente".

Además, la JEZ aborda una denuncia del PP, contra un acto convocado por el PSOE en el pabellón de San Pablo la tarde de este miércoles, para la presentación de los compromisos electorales de Muñoz en materia de deportes, avisando de una posible vulneración del artículo 57 de la Loreg, según el cual los ayuntamientos, "dentro de los diez días siguientes al de la convocatoria, comunicarán a la correspondiente Junta Electoral de Zona, que a su vez lo pone en conocimiento de la Junta Provincial, los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral".

El PP, en ese sentido, reclamaba que la JEZ no permitiese dicho acto y abriese un expediente sancionador contra Antonio Muñoz, si bien el tribunal resuelve que "no ha lugar a la suspensión del acto", ordenando eso sí la "advertencia" al alcalde y a su concejal de Deportes "que pueden intervenir en el acto en dicha calidad pero no como candidatos, como se hace constar en la convocatoria, no pudiendo tener el acto contenido electoral, ya sea por la presencia de medios de comunicación o cualquier otra condición".

El PP ve a Muñoz como un "tramposo"

Ante ello, el coordinador de campaña de la candidatura del popular José Luis Sanz, Juan Bueno, ha manifestado que estas resoluciones de la JEZ prueban que Muñoz "es un tramposo, ya que está jugando sucio, incumpliendo las normas establecidas".

"El alcalde es el primero que debería dar ejemplo y cumplir con la Ley Electoral mejor que nadie, pero no lo está haciendo, a la prueba está que es el tercer aviso o expediente que recibe en las últimas semanas", frente a uno recibido por la candidatura popular.

"Esto es un ejemplo más del nerviosismo de Muñoz y de su equipo, que les da igual inclumplir las normas, jugar sucio y hacer cosas que no deben", ha destacado Juan Bueno, insistiendo en que "el alcalde tiene que cumplir, dar ejemplo y dejar de hacer trampas, hay que ser más responsable y respetuoso".

El PSOE alega que el acto fue "estrictamente político" y no institucional

Por su parte, el PSOE ha alegado que se trató de "un acto estrictamente político como candidato del PSOE y, por tanto, cumplía con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General". La portavoz de la candidatura de Antonio Muñoz para revalidar la Alcaldía de Sevilla, Myriam Díaz, ha manifestado en un comunicado que la visita realizada recientemente a la avenida de la Cruz Roja por parte de Antonio Muñoz fue "un acto de partido y de carácter político", de ahí que el PSOE presentará alegaciones al expediente sancionador.

"Ni acudió como alcalde, ni fue un acto institucional, ni se convocó a los medios de comunicación como una visita institucional, ni se realizaron declaraciones como alcalde de la ciudad ni hubo ningún tipo de inauguración, sino que fue un acto estrictamente político como candidato del PSOE y, por tanto, cumplía con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General", ha remarcado.

Tras la denuncia del PP, la dirigente del PSOE dice que la convocatoria "se realizó a petición vecinal trasladada al Distrito Macarena y para mantener encuentros con vecinos y vecinas del barrio". "Si Antonio Muñoz se reúne con vecinas de todos los barrios de la ciudad, no puede excluir a los residentes de Cruz Roja por el hecho de que en su entorno se hayan ejecutado obras. Es más, la obra principal, que es el tramo peatonal, reabrió a primeros de septiembre de 2022, y el alcalde estuvo en varias ocasiones en la misma con convocatoria pública", según ha argumentado, toda vez que entonces no pesaban los rigores legislativos correspondientes al periodo preelectoral.

"No hubo ninguna inauguración de obra ni de proyecto alguno en la reciente visita como candidato socialista. En este caso, una denuncia del PP sin rigurosidad alguna", ha apostillado.

La portavoz de la candidatura de Antonio Muñoz ha afeado, además, los términos "irrespetuosos y rayanos en el insulto" hacia el alcalde con los que se pronuncia Juan Bueno, coordinador de la campaña electoral de José Luis Sanz. "El PP de Sevilla regresa a sus tiempos peores, intentando meter a nuestra ciudad en el ruido político y las descalificaciones con las que este partido ha embarrado el escenario nacional. No nos encontrarán en este barrizal", ha concluido Myriam Díaz.