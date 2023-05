Lo peor de lo peor: Adelante obtiene 10 concejales en toda la comunidad

Al PSOE le ha ido mal en las elecciones del 28 de mayo, pero no tanto como a los otros grandes derrotados, que en Andalucía han sido los partidos de izquierdas y Ciudadanos. En este último caso, el partido naranja se puede dar por extinguido, aunque no esté disuelto, ya que no ha conseguido representación en ninguna de las autonomías. En Andalucía han logrado 60 concejales y una sola alcaldía: la de Benaocaz, en la Sierra de Cádiz, donde su candidata, Olivia Venegas, repite como regidora. En esta misma comarca, en un pueblo cercano, Villaluega del Rosario, obtuvo el CDS de Adolfo Suárez su último ayuntamiento, en aquella ocasión, también liderada por mujeres.

La dispersión de los partidos situados a la izquierda del PSOE les ha pasado factura a todos, pero en especial a Podemos y a Adelante Andalucía, el partido nacionalista de Teresa Rodríguez. Esta formación decidió ir por separado en todos los municipios por los que se presentó, excepto en la ciudad de Cádiz, donde fue con Izquierda Unida. Pues bien, el resultado es que en los 785 municipios andaluces sólo hay 10 concejales de Adelante. Si se restan los de Cádiz, son sólo cuatro, en eso ha consistido la apuesta de Teresa Rodríguez por seguir adelante con un partido nacionalistas de izquierdas fuera del ámbito de Sumar y de Podemos.

El caso donde se han perdido más votos es en la ciudad de Sevilla. Adelante hubiese sumado 11.997 votos a los 22.710 de Con Andalucía, con lo que habrían adelantado a Vox en esta ciudad. Habrían firmado de tres a cuatro concejales en vez del único de Con Andalucía.

Adelante ha obtenido cerca de 32.000 votos en toda la comunidad, menos que Ciudadanos, que ha sumado 51.860 papeletas. Adelante conserva dos parlamentarios autonómicos en la Cámara andaluza, aunque no tienen masa para formar grupo parlamentario. En Cádiz tienen seis concejales, al ir juntos a Izquierda Unida y Más País, pero se han quedado sin la alcaldía, ganada por mayoría absoluta por el PP de Bruno García.

Aun así, todavía es posible que Adelante vaya a presentarse a las elecciones generales del 23 de julio. Ciudadanos lo decidirá este martes, cuando se reúna su dirección nacional. Con motivo del adelanto electoral, los partidos que quieran ir en coalición deben presentarla en un plazo de 10 días, es el tiempo que tiene Podemos para decidir si irá con Sumar, las siglas que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pablo Iglesias y la vivepresidenta apenas cuentan con algo más de una semana para pactar las condiciones de la suma.

A Podemos, el partido de las ministras Ione Belarra e Irene Montero, también le ha ido muy mal en Andalucía. Los morados ganan sólo 25 ediles, pero si se cuentan los que han obtenido con su única marca son sólo dos. Tal es su fuerza por separado.

IU sigue siendo la fuerza de izquierda más representativa de la comunidad. En coalición con distintos partidos o por separado ha logrado reunir 802 concejales, de los cuales 40 serán alcaldes al haber alcanzado la mayoría absoluta. En otros 57 municipios tienen la mayoría simple.

Sin contar con Adelante Andalucía, en las capitales donde las izquierdas han acudido por separado no han logrado representación, es el caso de Granada y de Jaén.

Por comunidades autónomas, Con Andalucía ha obtenido un 7,68%, lo que supone la fórmula de mejor resultado de las izquierdas en todo el país. Esta fórmula integró a IU, Más País y, en algunos lugares, a Podemos. Donde no había representación, IU se presentó por separado.