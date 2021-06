La Fundación Juan Ramón Guillén galardona en la segunda edición de sus premios a Antonio Manuel Conde, Apadrina un Olivo, Manuel Pajarón y Optisolio PC

Recientemente, se ha celebrado la reunión del jurado de la segunda edición de los Premios Fundación JuanRamón Guillén, creados por la entidad con la colaboración de la Caja Rural de Jaén, Coosur y EIT Food.

Tras analizar las propuestas recibidas, los ganadores de esta segunda convocatoria han sido Antonio ManuelConde en la categoría de Joven Agricultor; el proyecto "Apadrina un olivo" en Innovación Rural Olivarera;Manuel Pajarón en Trayectoria Profesional; y Optisolio PC en la nueva categoría de ámbito europeodenominada New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain Award.

Los galardones reconocen aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo y mejora del sector olivarero y a su puesta en valor, dando así visibilidad a los profesionales vinculados a un sector estratégico en la economía española y andaluza.

La convocatoria, cuyo plazo de recepción de propuestas fue ampliado para facilitar la participación de laspersonas interesadas durante la pandemia, “ha sido un éxito pues hemos recibido candidaturas de muy altacalidad desde diferentes puntos de España y varios países europeos”, explica Álvaro Guillén, patrono de laFundación Juan Ramón Guillén.

“Esto demuestra que hay extraordinarios profesionales y proyectos muy interesantes en marcha que garantizan la continuidad de la actividad del sector olivarero”, añade.

El acto de entrega de premios se celebrará en la sede de la fundación, la Hacienda Guzmán (La Rinconada, Sevilla), el próximo mes de octubre y contará con la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía.

Los premiados

Tras analizar y valorar detenidamente cada una de las propuestas presentadas a las respectivas categorías conforme a los criterios recogidos en las bases de participación, y una vez realizadas las correspondientes deliberaciones, los miembros del jurado acuerdan por unanimidad el siguiente fallo: Premio al Joven Agricultor, otorgado por la Caja Rural de Jaén y dotado con 4.000 euros, paraAntonio Manuel Conde López, nacido en 1996 en Castillo de Locubín, en Jaén, por suargumentación y defensa del uso de las cubiertas vegetales para prevenir la erosión del terreno decultivo del olivar y los perjuicios que ello ocasiona.

El Premio a la Innovación Rural Olivarera fue otorgado por Coosur y dotado con 4.000 euros, para laAsociación para la recuperación de olivos yermos de Oliete por su proyecto "Apadrina un olivo",una iniciativa que nace con el objetivo de recuperar los 100.000 olivos abandonados en dichomunicipio de Teruel, que forma parte de la denominada España vaciada.

Y el Premio Especial a la Trayectoria Profesional fue para Manuel Pajarón, ingeniero agrónomo y patronode la Fundación Savia nacido en 1948 en Beas de Segura (Jaén) por su labor en defensa y puesta envalor del olivar andaluz y su especial trabajo en torno al desarrollo del olivar ecológico.

El Award for New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain para Optisolio PC, otorgado por EITFood y valorado en 4.000 euros, divididos en una dotación económica de 2.000 euros y la participación en un programa de mentorización por valor de otros 2.000 euros. La propuesta, procedente de Grecia,presenta un innovador método de detección de la mosca de la fruta que permitirá una mayor eficiencia enel manejo de las plagas del olivo.

Jurado y deliberación

En concreto, el jurado de la II Edición de los Premios Fundación Juan Ramón Guillén ha estado compuestopor José Juan Gaforio Martínez, director del Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva dela Universidad de Jaén; Álvaro Barrera Fernández, presidente de Ecovalia; Vanessa Moreno Rangel,directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Corporación Tecnológica de Andalucía; JesúsRodríguez Huertas, director del Instituto de Nutrición y Tecnología del Alimento "José Mataix Verdú" de laUniversidad de Granada; Begoña Pérez-Villarreal, directora de EIT Food para el sur de Europa, y presididopor Juan Ramón Guillén Prieto, presidente de la Fundación Juan Ramón Guillén.

A la hora de valorar las propuestas, el jurado ha considerado criterios como la contribución de las iniciativasa dar continuidad de la actividad olivarera, la formación específica en el sector del olivar de los candidatos,la experiencia y logros profesionales, el compromiso y el liderazgo, así como la innovación, impactosocioeconómico y la generación de empleo y la sostenibilidad.

Respecto a la categoría de ámbito europeo, los criterios de selección han sido el enfoque social y transformador del producto o servicio, la sostenibilidad, la innovación y el impacto socioeconómico de la propuesta en los países del sur de Europa.