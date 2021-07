García-Margallo ve en África un importante aliado para el crecimiento económico de Andalucía

El exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, José Manuel García-Margallo, destacó ayer, en el encuentro de "Diálogos para el Desarrollo" celebrado en el hotel NH Collection Sevilla, el importante papel que puede tener el continente africano en el crecimiento económico de las empresas de Andalucía por su cercanía geográfica, un continente que duplicará su población en los próximos 20 años.

El encuentro, organizado por Management Activo y patrocinado por Solunion, Cajamar y Sage, ha contado también con la participación del ex político y fundador de Ciudadanos Albert Rivera, quien apuesta por la innovación como elemento clave para que las empresas españolas sobrevivan a una crisis económica sin precedentes.

Durante su intervención García-Margallo, señaló cómo ese crecimiento demográfico del continente vecino, con población más joven, con más poder adquisitivo y con más ganas de consumir, se va a convertir en un mercado muy atractivo en los próximos años y cuya cercanía con Andalucía puede ser importante.

Asimismo, también ha hablado de una oportunidad interesante que se propuso para el crecimiento de la economía andaluza y española: crear una zona económica especial dentro de la Unión Europea que incorporase Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla con el objetivo de procesar, manipular y exportar gran parte de las mercancías que llegan por el Canal de Suez y que ahora se van a otros puertos europeos, además de ser la sede de las empresas que vayan a invertir en África.

Por otro lado, ha destacado la enorme oportunidad que tiene España para modernizar un sistema productivo que ha demostrado sus debilidades en la pandemia. “Nuestro país ha sufrido porque dependemos mucho del turismo y de los servicios. Además, ha sido el país que menos ayudas nacionales ha podido dar a sus trabajadores y a las empresas porque nuestro margen fiscal es mucho menor que el de las otras economías”, afirma García-Margallo.

Digitalización

De cara al futuro, pone el foco en los fondos Next Generation, los cuales se fijan en dos campos: la economía verde y la digital. “España tiene que avanzar enormemente en la digitalización para no perder competitividad. Hay que aumentar la productividad y eso pasa por la formación y educación de los recursos humanos que participen en la producción y la digitalización de la economía. Ya no es una opción, es una obligación”, apunta García-Margallo.

En el ámbito más internacional, dedicó parte de su intervención a hablar de las relaciones comerciales de China con Estados Unidos. “La política americana no ha cambiado por el hecho de que Biden haya llegado al poder. Para ellos China es el enemigo a batir. Biden quiere que la Unión Europea y Estados Unidos adopten posiciones coordinadas y conjuntas en este tiempo”, afirma.

En el turno de intervención de Albert Rivera, el ex político expuso cuáles son los retos y oportunidades que tiene por delante España y el resto del mundo tras la pandemia, tomando como referencia y hoja de ruta la digitalización de la economía y el tejido empresarial español. Otro de los elementos clave para el fundador de Ciudadanos es la innovación para que las empresas sobrevivan a una crisis sin precedentes en nuestro país.

Por último, durante el tiempo de las conclusiones, ambos ponentes reflexionaron sobre cómo queda España tras el virus, qué elementos seguirán igual y cuáles cambiarán después de estos duros meses de pandemia mundial. Con una mirada más al exterior, debatieron sobre el futuro de la Unión Europea y si es conveniente una Europa con distintas velocidades para lograr una rápida recuperación.

Los patrocinadores

Solunion ofrece soluciones y servicios de seguro de Crédito y de Caución y servicios asociados a la gestión del riesgo comercial para compañías de España y Latinoamérica. Una joint venture constituida en 2013 y participada al 50 por ciento por Mapfre, aseguradora global con presencia en los cinco continentes, compañía de referencia en el mercado asegurador español, primer grupo asegurador multinacional en América Latina y uno de los 10 mayores grupos europeos por volumen de primas; y Euler Hermes, número uno mundial en seguro de crédito y uno de los líderes en caución y en recobro.

Pone al servicio de sus clientes una red internacional de vigilancia de riesgos desde la que analiza la estabilidad financiera de más de 40 millones de empresas. Con una extensa red de distribución, responde a las necesidades de compañías de todos los tamaños en un amplio rango de sectores industriales.

La banca cooperativa Cajamar es una de las diez entidades y grupos de referencia del sistema financiero español, con un volumen de negocio gestionado de 89.498 millones de euros, activos por importe de 54.794 millones, 1.055 oficinas y agencias y 5.357 profesionales que dan servicio y asesoran en nuestro país a 3,5 millones de clientes. A empresas, autónomos y particulares, proporciona liquidez para sus actividades y negocios habituales, y financiación para sus nuevos proyectos, dedicando una atención especial al desarrollo del medio rural, y en particular del sector agroalimentario.

Sage multinacional británica cotizada en el FTSE 100 de la Bolsa de Londres, es líder mundial en soluciones de gestión empresarial y servicios en la Nube para empresas y despachos profesionales en todo el mundo. Desde su nacimiento hace 40 años en Newscastle (UK), el propósito de la compañía es transformar la manera en la que personas y empresas trabajan para asegurar el éxito a lo largo de su vida.

"Nunca Estás Solo"

Sage ayuda a las pymes en su transformación tecnológica y humana, esto quiere decir que las acompaña en su proceso de crecimiento, mejora de su eficiencia y, cada vez más, en su internacionalización, pero también en su salto cultural para adoptar la digitalización como forma de lograr todo lo anterior de una forma más rápida y segura. Su lema es: Nunca Estás Solo.

Cuenta con millones de clientes en más de 20 países, gracias a la ayuda y acompañamiento de los profesionales de Sage.