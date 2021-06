Heineken España analiza los retos y oportunidades de la digitalización en la última edición de Conversaciones #Fuerzabar

La familia Heineken España mantiene vivo su compromiso con la hostelería en la tercera edición de Conversaciones #FuerzaBar, el foro de debate en que Heineken®, Cruzcampo y Amstel reúnen a distintos representantes del sector para ayudar a los bares y restaurantes españoles a impulsar su negocio y afrontar el futuro a corto, medio y largo plazo.

En esta ocasión la sesión ha tratado sobre las oportunidades de crecimiento que la digitalización ofrece a los hosteleros, los retos que enfrentan en este proceso y las soluciones que más pueden ayudarles a abrir nuevos horizontes.

El encuentro ha contado con Manuel Román, director de Ventas y Distribución a Hostelería de HEINEKEN España; Pedro Valdés, socio responsable del sector Productos de Consumo y Distribución en Consulting de EY España; Sergio Osona, director general de Deliverect Iberia; Álvaro Fernández, cofundador de Numier TPV; y Julio César Álvarez Alonso, CEO del grupo Hosteleon y presidente del Círculo Empresarial Leonés.

Un nutrido panel de expertos, startups especializadas en digitalización, hosteleros y representantes de empresas implicadas en la transformación digital de la hostelería, moderados por el periodista Alejandro Vesga, CEO y director de la revista Emprendedores.

Todos los participantes en el debate han coincidido en señalar que, en un contexto de cambio e incertidumbre como el que ha dejado la pandemia, la digitalización es un salvavidas necesario para la recuperación y el crecimiento de la hostelería, para mejorar la relación con el consumidor y para hacer sus negocios más operativos y eficientes. Por supuesto, siempre y cuando los hosteleros cuenten con las herramientas, el apoyo y la formación necesarios para reducir la brecha digital del sector y hacer que esta adaptación sea acorde a sus necesidades.

Así lo confirma Manuel Román, director de Ventas y Distribución a Hostelería de Heineken España y una de las voces más activas del movimiento social de apoyo a la hostelería #FuerzaBar.

Este movimiento, que arrancó nada más surgir la pandemia, ha ido evolucionando y actualmente se centra en ayudar a la hostelería a impulsar su competitividad y reforzar sus negocios, facilitando el cambio hacia un modelo más digital: “Ahora más que nunca, la hostelería debe buscar fórmulas que le permitan crecer. La transformación digital puede ayudar al hostelero a aumentar ventas, atraer nuevos clientes, ser más ágil y operativo, reducir costes… En la familia Heineken España llevamos tiempo trabajando en este sentido, apoyando y acompañando al hostelero”.

Servicios al hostelero

Un buen ejemplo de esta filosofía es la plataforma de servicios al hostelero FuerzaBar.es, que “integra todo tipo de soluciones digitales para hacer más fácil la vida a nuestros clientes e impulsar sus negocios. Soluciones como la gestión digital de pedidos; herramientas gratuitas para crear cartas digitales personalizadas o hacer autodiagnósticos del negocio; acuerdos con socios de delivery o incluso sistemas de servicio “inteligentes” como el grifo conectado Nextbeer, que aplica el Internet de las Cosas a la barra del bar para ahorrar energía”.

Manuel también ha destacado la necesidad de formación del sector: “Más allá del acompañamiento personalizado que damos a todos nuestros clientes, el compromiso con la hostelería de la familia Heineken España es transversal a todo el sector, especialmente cuando hablamos de su preparación. Así se refleja en la plataforma de formación online gratuita Aula Abierta o en el programa "Talento Cruzcampo", con el que inspiramos jóvenes para transformar la hostelería, preparando a las nuevas generaciones de hosteleros en las capacidades que el sector más necesita, entre las que se encuentra por supuesto la digitalización.”

También Pedro Valdés, socio responsable del sector Productos de Consumo y Distribución en Consulting de EY España, ha incidido en la necesidad de que todos los negocios hosteleros, grandes y pequeños, apuesten por la digitalización: “El sector hostelero español es muy heterogéneo, pero comparte los mismos objetivos: mejorar la relación con sus consumidores, optimizar costes y profesionalizar su negocio. Tres retos en los que la digitalización puede aportar muchos beneficios”.

Nuevas tendencias de consumo

Especialmente ante las nuevas tendencias de consumo: “Esta crisis es una crisis de incertidumbre en el consumo. Y aunque los hosteleros tienen un gran gen de supervivencia y resiliencia, el consumidor ha cambiado mucho en este último año. Esto nos obliga a ser digitales, para captar al nuevo consumidor”. Asimismo, ha incidido en la necesidad de seguir apoyando al sector con formación e información: “Muchos hosteleros son pequeños y, por tanto, más flexibles, pero pueden tener dificultades de inversión o desconocimiento para digitalizarse. Por eso es tan necesaria la colaboración público-privada de toda la cadena de valor”.

Oportunidades

Por su parte, Sergio Osona, director general de Deliverect Iberia, ha incidido en las oportunidades que esta pandemia ha abierto a la hostelería, poniendo como ejemplo el delivery, que ha pasado de ser un apartado de valor a un imprescindible para los negocios hosteleros: “La digitalización, y concretamente los servicios de pedidos online, crean un flujo de ventas completamente nuevo, permiten generar nuevos ingresos. Y, quizá lo más importante, es que el valor de este tipo de herramientas tecnológicas está en cualquier cliente: un pequeño restaurante puede acceder a la misma tecnología que una gran cadena de restauración”.

Asimismo, ha incidido en las posibilidades que la digitalización ofrece al hostelero para optimizar la eficiencia de su negocio y mejorar la experiencia del cliente: “El crecimiento del delivery no ha sido algo puntual. Que haya sido la única opción de consumir en los restaurantes solo lo ha acelerado, pero esta manera de vender lleva creciendo exponencialmente los últimos cinco años y aún queda mucho camino por recorrer. Los hosteleros ahora saben vender online y esto ha supuesto un aprendizaje muy importante para aumentar sus beneficios”.

Álvaro Fernández, cofundador de Numier TPV y responsable de digitalizar cerca de tres mil negocios hosteleros en España y Portugal en la última década, ha querido destacar la vertiginosa aceleración de tendencias como el delivery o el take away: “Este año ha habido un proceso de aceleración, habríamos llegado al punto en el que estamos ahora, pero habríamos tardado muchos más años”. Todo ello sin olvidar que lo más importante, también en esta transformación digital, será siempre el factor humano: “La digitalización debe ser más humana que digital. Tenemos que ayudar al hostelero a sacar el mayor partido a las herramientas de las que dispone para dar el mejor trato posible a su cliente. El ser humano siempre está detrás de las máquinas”.

Para terminar, Julio César Álvarez Alonso, CEO del grupo Hosteleon y presidente del Círculo Empresarial Leonés, ha enriquecido el debate aportando su doble visión como hostelero y empresario: “Las herramientas digitales son fundamentales para vender online, pero también para no descuidar al cliente en sala. Facilitan la atención al consumidor por parte del hostelero y la optimización de su negocio en ambos canales. Ese big data es fundamental para mejorar el resultado económico y operativo del negocio”.

Así ha insistido en la capacidad de la tecnología para optimizar costes y mejorar la rentabilidad del negocio hostelero, aunque apostando siempre por el sentido común y las necesidades concretas de cada tipo de negocio: “Las herramientas digitales son muy útiles, pero es importante no obsesionarse con la digitalización y seguir trabajando con el personal, cuidando al cliente en sala. Hay que comenzar a digitalizarse, pero todo no vale para todos. El hostelero tiene que entender muy bien qué tiene que hacer, qué necesita, porque no todos somos iguales”.

Tercera edición

Todos los participantes en esta tercera edición de Conversaciones #FuerzaBar han coincidido en que ha llegado la hora de que la hostelería se abra a nuevos horizontes, aprovechando las oportunidades que brinda la transformación digital y animando al sector a formarse y buscar el apoyo necesario para adquirir unas capacidades digitales básicas y acordes a las necesidades de cada negocio.

Una estrategia que la familia Heineken España seguirá desarrollando, demostrando a los hosteleros que pueden contar con un socio que les ayuda en este proceso, para hacer más fácil su transición digital sin necesidad de grandes inversiones de tiempo y dinero gracias a la plataforma de servicios FuerzaBar.es.

Para que cualquier hostelero pueda aprovechar todos los beneficios de la digitalización y un sector tan importante para nuestra economía, como es la hostelería, pueda hacer frente al futuro y continúe siento un motor de progreso para el país.