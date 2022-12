La Fundación Morera & Vallejo falla sus II Premios Amanecer de Periodismo

La Fundación Morera & Vallejo ha fallado sus II Premios Amanecer de Periodismo que han recaído en José Ignacio Martínez Rodríguez, periodista; Adrián Álvarez Cueto, fotógrafo y también periodista, junto al proyecto Cometa Colín, de María Prieto y Almudena de Cid.

Estos galardones al Mejor Artículo Periodístico, Mejor Fotografía y Compromiso Cultural celebran su segunda edición en este 2022 y están organizados y patrocinados por la Fundación Morera & Vallejo.

Su objetivo reconocer la labor profesional del comunicador, aportando valor a su trabajo, ya sean periodistas o fotógrafos, además de destacar también el compromiso o apuesta por la cultura del medio.

Más de 80 trabajos presentados en las tres categorías han puesto muy difícil la toma de decisiones para el jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el mundo literario y de los medios de comunicación.

Los galardonados recibirán un premio en metálico de 10.000 € cada uno y una escultura original en bronce obra del artista sevillano Francisco Manuel Parra.

“La escuelita de Nyamirambo: aprender a leer pasados los cuarenta”, publicado en El País y presentado por José Ignacio Martínez Rodríguez, es el título del artículo ganador en esta edición de los Premios Amanecer de Periodismo.

Búsqueda de la cultura y la educación

El texto narra cómo desde hace 15 años, vecinas de Ruanda impulsan una escuela para solucionar su analfabetismo. El jurado ha valorado la narración de búsqueda de la cultura y la educación contra todas las dificultades, además del respaldo de datos que va dibujando a la perfección a través del texto una realidad social que nos es ajena con su apabullante realidad.

El premiado, nacido en Sevilla, estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y realizó un máster en Periodismo Deportivo en la Escuela de Comunicación y Marketing de Granada. Este premio se suma a un palmarés individual compuesto por otros galardones, como el Premio de Periodísmo Francisco Rodríguez Arias en 2016 por unas crónicas sobre la misión EUTM contra el yihadismo. Además, es el autor (junto al fotógrafo de la agencia EFE, Oto Marabel) del libro periodístico "Girls with No Name", con el que denuncian la situación de las huérfanas del Ébola en Sierra Leona.

En la categoría de Mejor fotografía la imagen ganadora es obra de Adrián Álvarez Cueto, publicada en la revista GEO en su edición de julio de 2022. Forma parte del reportaje titulado “Donde Habita la Memoria”, el cual describe la vida de Silió, una pequeña aldea de en el corazón de Cantabria que lucha contra la despoblación cultivando sus más hondas tradiciones.

Defensa del mundo rural

La imagen premiada presenta a la pequeña Ainara, de 9 años cuando se hizo la foto, vestida de diablo durante la celebración de “La Vijanera”, evento en el que se representa un ritual de caza lleno de tradición y simbología. El jurado ha destacado la calidad de la imagen y la capacidad de transmisión de sentimientos con el rostro de una niña durante la vivencia de las más antiguas tradiciones. La participaciones de las nuevas generaciones en los rituales más antiguos se convierte en la herramienta primordial en la defensa del mundo rural frente al olvido.

Adrián Álvarez Cueto es un periodista y fotógrafo documental freelance afincado en la Sierra de Madrid. Su trabajo lo divide en dos ramas: la investigación y producción de proyectos documentales de largo recorrido, centrándose en temas de justicia social, identidad y territorio; y NorthWest Studio, un proyecto de innovación que fusiona los conceptos de storytelling y branding y reclama el espacio rural como sede para la descentralización de la industria creativa.

Proyecto digital

El premio Compromiso Cultural ha recaído en el proyecto digital Cometa Colin, por su interesante apuesta la divulgación de la cultura para los niños, a través de postcast y entrevistas, respondiendo a todas las preguntas de forma educativa, divertida y sencilla.

La originalidad de la propuesta, y la calidad del proyecto han sido los puntos valorados por el jurado para la concesión del galardón. Detrás de Cometa Colin están Almudena de Cabo y María Prieto, dos periodistas españolas con amplia experiencia internacional, que cruzaron sus caminos en Berlín y decidieron aunar esfuerzos para explorar nuevas vertientes del periodismo, y de ahí nació esta gran aventura de crear podcasts infantiles convirtiéndose en emprendedoras.