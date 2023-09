The District pone de manifiesto la necesidad de la colaboración público-privada en materia de vivienda

Las distintas sesiones de trabajo celebradas en The District están poniendo de manifiesto la necesidad de la colaboración público-privada en materia de vivienda. Así lo ha dejado claro el CEO de Anticipa y Aliseda, Eduard Mendiluce, ha asegurado este miércoles que el parque de vivienda asequible en España "está vacío" y ha apostado por agilizar la gestión urbanística, en vez de controlar precios.

Lo han dicho en la mesa "Exploring a Fresh Phase in Real Estate" en el marco del congreso inmobiliario The District, que se celebra desde este miércoles hasta el viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), moderada por el presidente del salón, Juan Velayos, y en que también han participado el CEO de Servihabitat, Borja Goday, y el presidente de Meridia Capital, Javier Faus.

Mendiluce ha afirmado que el sector inmobiliario es "súper resiliente" en España, y que el principal problema que afronta es la falta de oferta, especialmente de vivienda asequible, aunque también se ve afectado el mercado libre.

Ha destacado que los activos en España cuentan con una rentabilidad y un riesgo muy atractivos: "A lo que debemos prestar más atención es a la oferta de suelo, necesitamos producir más y más suelo", ha advertido.

Agilizar la gestión

"Necesitamos producir más suelo y hacer las cosas más simples", y ha subrayado que ve clave agilizar la gestión urbanística y la tramitación de suelo.

Ha apuntado que, aunque el mercado es resiliente, hay que ir con cuidado en dos aspectos: el suministro de suelo con cambios en los procedimientos de aprobación de zonas y hacer las cosas más "fáciles", de manera que dichas aprobaciones se obtuvieran en un período máximo de 90 días o a través de declaraciones de responsabilidad individual de los propietarios de los terrenos.

Al preguntársele por los criterios ESG ("Environmental, Social and Governance": ambiental, social y de gobernanza), ha hecho hincapié en la necesidad de una administración pública más ágil que "ayude a acelerar el proceso" de rehabilitación del parque de vivienda o que, en su defecto, permita que se autoaprueben las operaciones o aumente el número de técnicos que aprueban las subvenciones a la rehabilitación.

Ley de vivienda

Preguntado por la nueva Ley de vivienda, ha instado a "olvidarla" y trabajar para aumentar la oferta de vivienda, ya sea con el parque de vivienda vacía de segunda mano o con la tramitación de más suelo.

Además, augura que la nueva normativa "se retrasará en Catalunya porque necesitan mostrar las áreas de tensión, necesitan mostrar que los precios deben ser aprobados", ya que Gobierno y Generalitat chocan sobre qué índice aplicar en las zonas de alquileres tensionados.

"Y los resultados están ahí. Se aplicó entre 2020 y 2022. Y los resultados son todo lo contrario al fin de la ley. Es lo que me sorprende. Tenemos los resultados con el análisis académico, no sé si queremos volver a repetir el desastre", ha añadido.