Amazon analiza los efectos del comercio electrónico en el consumo del que se desprende que el 90% de los consumidores en España considera que el canal online ayuda a reducir los gastos en el hogar, especialmente en un contexto económico marcado por el incremento de los precios.

El comercio electrónico y las tiendas online son percibidos como un aliado clave para afrontar el aumento del coste de la vida, según el 'Estudio sobre percepciones del impacto del comercio electrónico en el ahorro de las familias en España', realizado por Ipsos para Amazon.

El estudio revela que las herramientas de las tiendas online están transformando los hábitos de compra, facilitando una mayor planificación y acceso a información que ayuda a tomar decisiones de ahorro. Para 8 de cada 10 consumidores, estas herramientas son cruciales para optimizar las compras, y entre las funcionalidades más valoradas se incluyen los comparadores de precios, las alertas de bajada de precios, los descuentos por compras recurrentes, y los asistentes de compras de IA.

“En Amazon sabemos que, en la actual coyuntura económica, ahorrar es una de las principales prioridades de nuestros clientes. Por ello, aprovechamos el potencial de la digitalización para innovar y ofrecer distintas herramientas y funcionalidades que les ayudan a sacar el mayor partido a sus compras”, asegura Ana Sánchez-Jauregui, directora de consumo en Amazon.es. “Trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de nuestros clientes, y continuamos innovando para que encuentren buenos precios todo el año. Además celebramos la ‘Fiesta de Ofertas Prime’, un evento exclusivo para clientes Prime, que este año se celebrará los días 7 y 8 de octubre con cientos de miles de ofertas en todas las categorías.

El estudio también resalta la percepción unánime del aumento de los precios en sectores clave como alimentos, energía, vivienda y ocio. Un 75% de los encuestados asegura que los precios han aumentado de manera significativa en el último año, y un 50% percibe una disminución de su poder adquisitivo en la última década.

Ante este escenario, los consumidores adoptan diversas estrategias de ahorro, como aprovechar las ofertas en eventos especiales, como el Black Friday (93%) y comparar precios entre tiendas físicas y online (48%); de hecho, los consumidores afirman que compran en tienda física u online según convenga en cada situación (57% de los encuestados). “La omnicanalidad abre un gran abanico de oportunidades, ampliando la oferta de productos y permitiendo a los consumidores encontrar los mejores precios. Por lo tanto, el consumidor, más informado, no se decanta por un canal en exclusiva”, señala Pablo Foncillas, docente e investigador en innovación empresarial.

Preferencia de los consumidores

Sin embargo, el estudio también destaca la preferencia de los consumidores por el canal online, que ofrecen una mayor comodidad, variedad de productos y precios más competitivos en comparación con las tiendas físicas.

Un 89% de los encuestados valora la comodidad de las compras online, frente al 66% de las tiendas físicas. Además, demuestra que son los consumidores más jóvenes y las familias con hijos los que mayormente perciben el ahorro al comprar online y utilizan con mayor frecuencia las herramientas digitales para conseguir los mejores precios.

Innovar

Amazon señaló que sigue innovando así para ofrecer a sus clientes herramientas e innovaciones que ayuden a sus clientes a ahorrar durante todo el año y que puedan sacar el máximo partido a sus compras.

Entre ellas, destaca opciones como 'Suscríbete y Ahorra', 'Compra más y ahorra', ofertas Flash o eventos de ofertas exclusivos, o Rufus, asistente de compras virtual impulsado por inteligencia artificial generativa, que ayuda con las compras comparando productos, ofreciendo recomendaciones y encontrando ofertas con descuentos top.