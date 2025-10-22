COMERCIO
Inauguración oficial del primer Máster Ejecutivo en Asuntos Públicos de España.
22 de octubre 2025 - 18:14

AP Institute y la Universidad Nebrija dan un paso más en la formación sobre Asuntos Públicos y ya es posible cursar el Máster Ejecutivo, el primero en nuestro país. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, inauguró oficialmente el inicio de estos estudios.

El nuevo programa académico busca profesionalizar el lobby y fortalecer la cultura de transparencia e integridad en la relación entre instituciones, empresas y sociedad civil. Durante la apertura, López impartió una clase magistral sobre la futura Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, destacando que se trata de “la primera ley estatal que regulará el lobby en España, diseñada junto a la sociedad civil para garantizar un ejercicio legítimo y transparente de la influencia política”.

El acto contó con las intervenciones de Joan Navarro, presidente de AP Institute, y Montserrat Gomendio, rectora de la Universidad Nebrija, quienes subrayaron la importancia de la formación especializada y la regulación ética como pilares del nuevo modelo de gobernanza pública.

El programa, que inicia su primera edición con el 100 % de las plazas cubiertas, reúne a directivos, consultores, responsables públicos y líderes de opinión en torno a un proyecto que busca consolidar los asuntos públicos como disciplina estratégica en empresas e instituciones.

Aliados

Tras la inauguración, un cóctel institucional reunió a representantes del ámbito empresarial, académico y social, con la participación de aliados de entidades como Google, Uber, Acción contra el Hambre, el Círculo de Empresarios, Lideremos y la Asociación Española Contra el Cáncer, entre otras.

Confianza ciudadana

Señalaron que la futura Ley de Transparencia e Integridad, cuyo trámite parlamentario comenzó en junio, supondrá un avance histórico en la regulación del lobby y la gobernanza pública en España, alineando el país con los estándares europeos y reforzando la confianza ciudadana en las instituciones.

