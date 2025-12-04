La app My Time for Patients conecta a los profesionales médicos y revoluciona la atención sanitaria

La app My Time for Patients (MyT4P) conecta a los profesionales médicos y revoluciona la atención sanitaria. Ya está disponible en web y próximamente lo estará en aplicación móvil, para permitir a profesionales y centros registrarse completando su perfil y aportando la documentación necesaria para garantizar su correcta validación (en el caso de los sanitarios, titulación, colegiación, CV y documentos que respalden su experiencia; en el caso de los centros, estrategia, funcionamiento del sistema informático, onboarding, etc.).

La startup del sector salud MyT4P ha creado esta primera plataforma inteligente para conectar a médicos, enfermeros y técnicos superiores especialistas con hospitales y centros sanitarios que requieran de profesionales cualificados y verificados para cubrir consultas, procedimientos o turnos.

Su objetivo es generar encajes profesionales idóneos de forma sencilla y garantizar la excelencia en el cuidado de las personas, en un contexto de desajuste entre la disponibilidad de personal sanitario y la alta demanda asistencial, así como de necesidad de talento especializado.

My Time for Patients combina tecnología y experiencia en el sector de la salud ofreciendo un modelo flexible, seguro y riguroso que une de manera estratégica a profesionales de todas las áreas de capacitación –médicos, enfermeros y técnicos superiores en imagen para el diagnóstico especializados en cardiología, ginecología, pediatría, traumatología o psiquiatría, entre muchas otras disciplinas– con hospitales y centros sanitarios.

La plataforma, disponible en todo el país, compone una red profesional que fomenta los vínculos laborales basados en la confianza acumulativa y la calidad asistencial. Así, especialistas motivados y disponibles para prestar cuidados encuentran el espacio idóneo donde aportar su experiencia, mientras que los centros descubren el talento verificado que necesitan para dar continuidad asistencial con personal cualificado.

Soluciones eficaces

La responsable de desarrollo de negocio de My Time for Patients, Karina Karenik, explica que el nacimiento de la startup surge tras un “amplio análisis de las principales demandas y complejidades que afronta actualmente el sistema sanitario” y con el objetivo de “aportar soluciones eficaces”. “Hemos creado un sistema flexible que permite a los profesionales elegir libremente cuándo y dónde trabajar, teniendo en cuenta sus propias necesidades profesionales y personales”, destaca.

La herramienta también quiere promover la continuidad y satisfacción entre las partes. Así, cuando un especialista y un centro sanitario quedan satisfechos con la experiencia, el centro tiene la opción de hacer fijo en su plantilla al profesional, de manera que este puede plantearse un cambio laboral tras haber probado el entorno.

Para los centros, además, cobra especial importancia la continuidad asistencial. Alberto Martín, responsable de desarrollo de personas de My Time for Patients, subraya que este modelo les permite “ajustar sus plantillas en base a necesidades reales y picos de demanda, garantizando así la calidad del servicio y optimización de recursos”.

La plataforma

Durante este proceso de registro y validación, My Time for Patients se encarga de contactar con los centros sanitarios y acompañarlos en su incorporación a la plataforma. En el caso de los profesionales, el equipo verifica y valida sus perfiles, asegurando que cumplen con los estándares de calidad y competencia requeridos.

Una vez validados, los centros pueden publicar las consultas, procedimientos o turnos que necesitan cubrir –slots–, mientras que los profesionales reciben una notificación de las coberturas disponibles y vinculadas a su especialidad, pudiendo decidir si las condiciones (tipo de actividad, remuneración, ubicación) se ajustan a sus preferencias.