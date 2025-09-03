Cajamar amplía su apoyo al pequeño comercio y a los autónomos y ha decidido extender su promoción de TPVs con Tarifa Plana en los primeros seis meses.

La promoción, que estará vigente hasta alcanzar las 3.000 primeras contrataciones efectivas, incluye la exención del pago de la cuota mensual y de la comisión por cesión del TPV durante los seis primeros meses desde la fecha de contratación. Para beneficiarse de estas condiciones, el cliente debe comprometerse a mantener el servicio durante un mínimo de 12 meses.

El servicio puede contratarse tanto en oficinas como a través de la página web y es válido tanto para clientes nuevos como para los actuales que no tengan el servicio y que, además, no lo hayan tenido en los 12 meses anteriores al inicio de la campaña.

El objetivo es facilitar a los comercios y autónomos una gestión más ágil y segura de sus ventas, permitiendo realizar los cobros de forma rápida y automática, reducir el manejo del dinero en efectivo e incrementar las ventas a través de TPVs adaptados a las distintas necesidades (inalámbricos, fijos, PC o móviles).

Asesoramiento

Asimismo, también ofrece servicios de e-commerce con TPVs virtuales (de pago con tarjeta o a través de Bizum) y con funcionalidades que permiten aplazar las compras de manera inmediata, escoger la divisa o generar solicitudes de pago vía email o SMS.

Los interesados podrán consultar con un gestor especializado cuál es la opción más adecuada para su negocio.

Productos

Cajamar cuenta con un completo catálogo de productos para empresas y autónomos, donde ofrece distintas alternativas en cuentas, financiación, renting, tarjetas, seguros, cobros y pagos y productos financieros de comercio exterior.