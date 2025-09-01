Caldea aumenta sus ingresos un 3,2%

La modernización de las instalaciones, el estreno de la laguna exterior y los múltiples talleres y animaciones con artistas en vivo han sido las "claves" de Caldea para atraer la demanda y el complejo ha logrado aumentar sus ingresos un 3,2%.

El centro de ocio termal de Andorra ha superado con creces sus objetivos para este mes de agosto con 57.000 visitantes, 2.500 más que en el mismo mes del año pasado, y unos ingresos de 3,2 millones de euros, según informó en un comunicado.

Los casi 3,2 millones de euros suponen una cifra récord de facturación en un mes y representan un salto del 13,5% respecto a agosto del 2024. El motor del crecimiento de agosto ha sido la venta de entradas al spa, donde no solo ha crecido el volumen de clientes, sino que también lo ha hecho el tique medio, que ha crecido de la orden de un 7%.

Servicios de spa

Este "buen rendimiento" de la familia de servicios de spa también se ha visto complementado con un incremento de cerca del 14% de la venta de tratamientos y de restauración.

De este modo, Caldea cierra los ocho primeros meses del año superando los 16 millones de euros en ventas, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior.

Club deportivo de residentes

Cerca del 70% de los ingresos son atribuibles a la venta de entradas a los spas, el 14% a los servicios complementarios y el 18% al Club deportivo de residentes en el país, que consolida su buena dinámica de crecimiento.