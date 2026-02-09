Los Cines Callao cumplen un siglo dando vida a la historia de la cultura madrileña. Este cine es un espacio cultural polivalente único en España, que la familia Reyzabal ha mantenido 100 años y en el que sigue fomentando la cultura. En parelalo, a lo largo de este tiempo ha sido testigo y motor de la vida cultural madrileña, manteniendo su capacidad de adaptación sin perder su esencia.

Los eventos que el grupo tiene previsto crear para celebrar este centenario constituirán un nuevo impulso para la imagen de Madrid (a través del eje Gran Vía) como destino cultural y turístico a nivel mundial.

El consejero delegado de Callao City Lights y Arconte, Josué Reyzabal, ha reforzado su apuesta por convertir al eje de Gran Vía, con epicentro en los Cines Callao, en un circuito urbano único, el más grande de España y uno de los más grandes del mundo, de grandes pantallas LED digitales.

El grupo liderado por Josué Reyzabal, tercera generación de un grupo de empresas familiar, ha realizado inversiones que apoyan que Madrid se consolide como un destino turístico y cultural de máxima relevancia a nivel mundial y que suponen una apuesta por la reactivación económica de la zona de Callao y, a través de esta, de la capital de España.

Esta iniciativa por Madrid se ha visto redoblada por la celebración del 100 Aniversario de los Cines Callao durante el año 2026. spaña muestra la importancia de la preservación del legado empresarial y los activos familiares y el mantenimiento del modelo de gestión de mi familia centrado en la innovación, la visión y la vanguardia. Algo que ya hizo la familia hace muchos años bajo la gestión de mi abuelo Julián Reyzabal, y que ahora estamos potenciando”.

El grupo empresarial ha realizado una fuerte inversión en los Cines Callao para lograr la mayor rehabilitación en la historia de España de un cine tradicional, para convertirlo en una sala polivalente cultural única en el país. Lo que ha conllevado, entre otras cuestiones, una dotación técnica que permite un nivel sobresaliente de insonorización que facilita tener una actividad en una sala (por ejemplo, una exhibición cinematográfica) y una actividad completamente diferente en otra sala (eventos, musicales…).

En esta línea, Josué Reyzabal ha transformado un grupo de empresas familiar, que bajo su dirección han pasado en siete años a convertirse en un grupo líder mundial en gestión de espacios publicitarios vanguardistas, eventos, explotación de espacios culturales y gestión de activos inmobiliarios.

Estas características de innovación y vanguardia también han permitido a este grupo de empresas ser pionero en la apuesta por el formato de grandes pantallas LED digitales. Así, el denominado “Circuito Gran Vía”, gestionado por el grupo de Josué Reyzabal, se ha consolidado como uno de los soportes de comunicación más rentables de Madrid.

Centenario

Con motivo de su centenario, los Cines Callao celebran 100 años de historia con una programación especial y continuada articulada a través de eventos, actividades y colaboraciones, que se desarrollará a lo largo de todo el año y que reforzará el papel de los Cines Callao como uno de los principales referentes culturales de Madrid.

La celebración tiene como hilo conductor el mensaje de que, si algo ocurre en los Cines Callao, importa, que se expresa a través del concepto creativo “Madrid es Cines Callao”. Una propuesta que vincula la identidad del espacio con el carácter de la ciudad: inconformista, dinámica y en constante evolución.

La programación del centenario se concibe desde una visión amplia de los Cines Callao como espacio cultural, más allá de la exhibición cinematográfica. Un lugar versátil donde conviven tradición e innovación, capaz de acoger distintos formatos culturales y de actuar como escaparate internacional desde el que Madrid se proyecta al mundo.

Epicentro cultural de la ciudad

El centenario no solo celebra una trayectoria histórica, sino que reafirma el papel de los Cines Callao como epicentro cultural de la ciudad y como escenario donde lo que sucede tiene impacto y deja huella.