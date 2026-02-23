LA ALGABA
Dimite el alcalde algabeño por un caso de acoso sexual a un menor

Citygroup prepara la venta de pequeñas participaciones de Banamex

Continúa así con su proceso de desinversión. CaixaBank incorpora agentes de IA que asesoran a los clientes en la contratación de productos en su app

Imagen corporativa de Banamex.
Imagen corporativa de Banamex.
Redacción

23 de febrero 2026 - 20:29

Citygroup prepara la venta de pequeñas participaciones de Banamex; de hecho la entidad bancaria está negociando la venta de participaciones inferiores al 5% cada una a un grupo de compañías y 'family offices'.

En concreto estudia vender una participación del 24% del cuarto mayor grupo financiero de México a más de una docena de inversores, entre los que destaca Blackstone y codirectores de Televisa, después de vender un 25% de la entidad al empresario Fernando Chico Pardo.

Interesados

Además también se incluyen General Atlantic, el brasileño Banco BTG Pactual y Afore Sura, el fondo de pensiones mexicano de la colombiana Sura Asset Management, según fuentes cercanas a la operación citadas por 'Bloomberg'.

Desinversión resposable

El conglomerado Grupo México lanzó una oferta en septiembre para comprar el 100% de Banamex, pero Citigroup decidió rechazarla para seguir adelante con la venta del 25% de la entidad a Chico Pardo, una operación que le permitiría completar su desinversión del grupo financiero "de manera responsable".

Noticias relacionadas
Unicaja impulsa su transformación con unas jornadas sobre inteligencia artificial

También te puede interesar

Lo último

stats