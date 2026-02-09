El Comité Olímpico Español y Hamburdehesa sellan una alianza para unir gastronomía y deporte

El Comité Olímpico Español ha reforzado su estrategia para integrar la gastronomía nacional en la proyección del deporte con un acuerdo suscrito con Hamburdehesa. La organización presidida por Alejandro Blanco sostiene que esta iniciativa pretende identificar y poner en valor productos y experiencias gastronómicas alineadas con la identidad del país y con los valores olímpicos, un planteamiento que sitúa esta colaboración dentro de su hoja de ruta para ampliar la relación entre deporte, cultura y hábitos saludables.

El COE enmarca este pacto dentro de Medalla al Sabor, un proyecto concebido para mostrar la riqueza gastronómica de España a través de un sello propio que distingue productos y marcas que encajan con los principios que promueve la institución. Según la organización, su objetivo consiste en crear un ecosistema que refleje la diversidad culinaria del país y que atraiga a empresas comprometidas con la salud, la sostenibilidad y la cultura gastronómica asociada al deporte.

Una alianza para desarrollar hamburguesas y burger meat vinculadas al COE

El acuerdo incorpora a Hamburdehesa como responsable de la producción, distribución y venta de las líneas de hamburguesas y burger meat asociadas a la imagen del COE a través de su programa gastronómico. La compañía, integrada en Embutidos Jabugo y encabezada por Antonio Carrasco, asume así un papel relevante dentro de una iniciativa que busca unir alimentación y deporte con productos pensados para representar la calidad y la identidad nacional en el ámbito gastronómico.

El COE destaca que esta colaboración permite avanzar en su propósito de proyectar la Marca España mediante iniciativas que refuercen los hábitos de consumo saludables. La organización entiende que la incorporación de un productor especializado en el sector cárnico ofrece un paso firme para consolidar una oferta gastronómica propia bajo el paraguas del movimiento olímpico, con la intención de dotar a sus programas de una dimensión cultural reconocible.

Un sello para reforzar la excelencia culinaria

Medalla al Sabor se presenta como un distintivo destinado a reconocer a instituciones y marcas por su contribución a la promoción de la gastronomía española. El COE afirma que este sello convierte la excelencia culinaria en un valor tangible y aspira a inspirar elecciones más saludables y sostenibles entre los consumidores, además de otorgar a las empresas una forma de identificar su compromiso con la calidad y los valores asociados al deporte.

La organización olímpica considera que este emblema facilita la articulación de un relato que vincula gastronomía, salud y cultura deportiva. El acuerdo con Hamburdehesa se inscribe en esa visión, con la idea de fortalecer un proyecto capaz de representar la identidad culinaria española dentro y fuera del país, apoyado en productos que la institución identifica como parte de una propuesta más amplia para consolidar la relación entre deporte y alimentación.