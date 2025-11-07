Espirituosos España renueva su Junta Directiva

Espirituosos España ha renovado todos los cargos de su Junta Directiva y Jean-Paul Bouyat (Bardinet) ha sido reelegido presidente con el apoyo unánime de los asociados, reafirmando su compromiso con el sector y la entidad. De esta forma la Asamblea General garantiza "la continuidad del trabajo de la organización."

Bouyat destacó el momento estratégico que atraviesa el sector, “que afronta importantes retos, como seguir impulsando el consumo responsable, reforzar su competitividad y adaptarse a un entorno económico cambiante. En este contexto, la unidad del sector y el trabajo conjunto de las empresas que forman parte de Espirituosos España son las mejores palancas para afrontarlos con garantías”.

Relevo institucional

Por otra parte, y como novedad, la Asamblea ha aprobado la creación de una Vicepresidencia Primera, que ocupará Antonio Lillo, director de Asuntos Institucionales de Pernod Ricard, con el objetivo de facilitar un relevo institucional fluido y aportar estabilidad al equipo directivo.

Referente del sector

Con esta renovación, Espirituosos España subraya su propósito de reforzar su liderazgo y consolidar su papel como referente del sector de bebidas espirituosas, a la vez que reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la responsabilidad y la cohesión del sector.