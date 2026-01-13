La estabilidad económica marca la nueva etapa de LaLiga, según ha destacado su presidente, Javier Tebas, quien durante su intervención en un encuentro informativo organizado por Europa Press, repasó algunos de los principales hitos de su mandato y situó como uno de los grandes logros la implantación de la venta conjunta de los derechos audiovisuales, un modelo que ha permitido consolidar el crecimiento económico de la competición.

En presencia de representantes de la mayoría de los clubes, instituciones, operadores audiovisuales, directivos del sector, responsables de inversión y líderes de opinión de los medios deportivos, destacó este martes la estabilidad económica alcanzada por la competición y el papel del fútbol profesional en el conjunto del deporte español.

En este contexto, señaló que el último proceso de adjudicación audiovisual refuerza esa evolución y aportará estabilidad a LaLiga durante las próximas siete temporadas. “El primer dato clave es el tender audiovisual, que nos va a dar estabilidad durante las próximas siete temporadas”, explicó, en referencia a un acuerdo que permitirá superar los 6.135 millones de euros en ingresos entre las temporadas 2027-28 y 2031-32, con un crecimiento global cercano al 9%.

Además, detalló que este crecimiento se apoya en un reparto equilibrado de los derechos y en la confianza de los operadores. “El acuerdo con Movistar y DAZN supone un crecimiento del 30% y el de la segunda categoría un crecimiento del 40%”, indicó, y subrayó que “somos la única liga de Europa que crece en derechos audiovisuales”, pese a operar en un contexto económico más limitado que otras grandes ligas.

Otro de los ejes de su intervención fue la lucha contra la piratería audiovisual. Tebas afirmó que “la lucha contra la piratería ha sido fundamental para proteger el valor del fútbol y garantizar la sostenibilidad del sistema” y aseguró que “en la temporada 2025 hemos reducido la piratería un 60% en España”, gracias a la colaboración con operadores y a una fuerte inversión tecnológica.

En este ámbito, anunció la ampliación del dispositivo a nivel internacional. “Más de 20 personas trabajan de forma permanente en esta lucha y ya estamos ampliando ese trabajo fuera de España”, explicó, adelantando la apertura de “workrooms en Riad y en Buenos Aires para reforzar la lucha contra la piratería en Oriente Medio y Latinoamérica”.

Asistencia a los estadios

Asimismo, Tebas destacó la evolución de la asistencia a los estadios tras la pandemia. “La asistencia a los estadios ha alcanzado cifras históricas”, afirmó, detallando que en la temporada 2024-2025 se alcanzó un 85% de ocupación en LaLIiga EA Sports y un 70% en LaLiga Hypermotion. “Pese a que la piratería sigue existiendo, las audiencias de televisión han aumentado y el fútbol español está más vivo que nunca”, añadió.

En el tramo final de su intervención, el presidente de LaLiga puso en valor la aportación económica de los clubes al conjunto del deporte de élite español. Tebas recordó que una parte relevante de los ingresos del fútbol profesional se destina de forma voluntaria a este fin. “Los clubes aportan casi 50 millones de euros por temporada al Consejo Superior de Deportes para federaciones y proyectos del deporte español”, afirmó, antes de añadir que “los clubes profesionales son el alma del Team España, del ADO y del deporte olímpico, y es justo reconocerlo todas las temporadas”.

Incidió en que estas aportaciones no responden a una obligación legal, sino a una decisión colectiva de los clubes. “Parte de los ingresos audiovisuales se destinan voluntariamente a estos fines por parte de los clubes, sin ninguna excepción”, señaló, destacando la implicación del fútbol profesional en el sostenimiento del deporte de élite más allá de su propia actividad.

Sostenibilidad del fútbol español

Finalmente, subrayó el impacto del Plan Impulso y del acuerdo con CVC en la modernización del fútbol profesional. “El plan Impulso y el acuerdo con CVC han sido determinantes para la modernización de estadios, la inversión y la sostenibilidad del fútbol español”, afirmó, apuntando a su contribución al crecimiento estructural de la competición.