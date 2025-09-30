Expo AgriTech 2025 revelará la tecnología del olivar 4.0: aceite mejorado con IA o sensores para las cosechas

El olivar se ha convertido en un elemento de gran impacto económico en la industria nacional, situando a España como líder mundial en la producción de aceite de oliva. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la superficie dedicada a este cultivo supone el 16% del total de tierras agrícolas. En este contexto, Expo AgriTech 2025, que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre en Málaga, dedicará un foro exclusivo a los olivos y a la aceituna donde se conocerán las últimas soluciones, productos y tecnologías con las que hacer más competitivo el sector.

De la mano de Olivérica, se reflexionará ante más de 8.000 profesionales y agricultores sobre los desarrollos en el cultivo en cercos, las ventajas de la tecnología en la agricultura ecológica, así como evaluará las oportunidades y desafíos del mercado global del aceite de oliva, un sector que emplea a más 200.000 personas en el país.

La revolución de la IA

La inteligencia artificial es una de las innovaciones que ha irrumpido de lleno en la olivicultura, transformando los modelos de plantación y propiciando un proceso más eficiente de las cosechas. Óscar Lozano, Director de Sistemas de Información y Transformación Digital en Acesur, dará a conocer avances con IA que ya se están implementando tales como predecir la calidad de las aceitunas o estimar el volumen de producción en zonas extensas.

Pero más allá de la IA, Expo AgriTech 2025 ahondará en las oportunidades que brinda la digitalización en su conjunto para el cultivo de la oliva. En este sentido, Carmelo Sánchez, CEO de Terranovus, empresa familiar que ha creado la primera almazara 4.0 del mundo, expondrá con ejemplos reales cómo los sensores, algoritmos y plataformas ya están impulsando rendimientos, optimizando el riego y reduciendo costes. Además, Sánchez analizará las distintas herramientas tecnológicas que están funcionando, como IoT o los gemelos digitales, y su incorporación en las explotaciones, para que sean más competitivas.

En esta línea, las almazaras también están siendo las protagonistas de la revolución que está viviendo el mundo del olivar. En ellas no solo se están aplicando soluciones digitales que elevan la calidad del aceite, sino que, del mismo modo, contribuyen al ajuste de gastos y a la mejora de las operaciones a fin de posicionarse en un mercado cada vez más competitivo. José Maria Penco, Director de la Asociación Española de Municipios del Olivo, entre otros expertos, compartirá su perspectiva sobre el uso de sensores, analítica de datos e IA en las instalaciones oleícolas en cada fase de los procesos, desde la recepción de la aceituna hasta el envasado. Todo ello, con el objetivo de modernizar los centros de producción y conseguir incrementar el retorno.

Olivicultura con menos impacto

La sostenibilidad está marcando la senda de la nueva agricultura, un factor que debe facilitar el alcance de la neutralidad climática en 2050, en línea con el Pacto Verde Europeo. Por este motivo, y por la alta demanda detectada, la olivicultura está apostando por modelos y técnicas regenerativas y ecológicas, priorizando la salud del suelo, el impulso de la biodiversidad y la eficiencia energética. Juan Carrasco, Global Sustainability Manager en Deoleo, la mayor empresa comercializadora de aceite de oliva a nivel global, dará a conocer las estrategias que están siguiendo para mitigar la huella de carbono, a la vez que conversará con agricultores que expondrán las medidas que implementan en sus fincas a fin de minimizar el impacto.

Asimismo, el foro albergará grupos operativos que mostrarán propuestas del sector que están aunando sostenibilidad e innovación. Este es el caso del proyecto Go Supro Bioliva, donde se ha logrado obtener compuestos bioactivos de alto valor añadido a partir de subproductos del olivar, como hojas o huesos de aceituna. Andrés García, R&D and Business Development Manager de la ingeniería Azcatec, que ha sido la coordinadora, descubrirá las conclusiones de esta iniciativa. Junto a él estará, Silvia López, responsable del departamento i+D+I de Dcoop, que explicará la investigación del grupo BOVINOLIVE, que ha probado que el uso de la pulpa de aceituna podría ser una forma ventajosa de mejorar la alimentación sostenible de la ganadería bovina española.

Experiencias de primer nivel: Olivar 4.0

Expo AgriTech 2025 estudiará la revolución tecnológica que está experimentando la olivicultura

Paralelamente al congreso, el olivar cobrará especial relevancia en el área expositiva de Expo AgriTech 2025, en un espacio pensado para resaltar su innovación y camino de futuro. Concretamente, se instalará un Olivar 4.0, de la mano de Citoliva, el Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, donde se enseñará las variedades más representativas de cada sistema de cultivo – tradicional, intensivo y superintensivo – y las oportunidades que la digitalización ofrece en el monitoreo de las plantaciones en tiempo real.

