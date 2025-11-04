Factorenergia presenta el modelo de comunidades solares en el Smart City Expo World Congress 2025, que se celebra esta semana en Barcelona, donde la compañía ha destacado que con esta iniciativa da un paso más en su compromiso por democratizar el autoconsumo y acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible y participativo, capaz de integrar a hogares, empresas y propietarios en una misma comunidad de energía compartida.

La firma ha reafirmado su liderazgo en la transformación del sector energético hacia un modelo más eficiente y asequible y sostenible y Antoni Franquesa, director del departamento de transición energética de Factorenergia, ha señalado que el modelo de comunidades solares convierte a la energía fotovoltaica en un servicio accesible para todos los ciudadanos.

Durante su intervención en el stand Catalonia de la Generalitat de Catalunya, Antoni Franquesa ha explicado cómo este modelo marca un paso decisivo hacia la democracia energética. “Queremos que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda disfrutar de los beneficios del autoconsumo solar. Con las comunidades solares de Factorenergia, a partir de 5 euros al mes, puedes disfrutar de una instalación fotovoltaica como si la tuvieras en tu propio tejado”, ha afirmado Franquesa.

Las Comunidades Solares de Factorenergia funcionan mediante un sistema de suscripción mensual, que permite a los usuarios conectarse a instalaciones solares cercanas y beneficiarse del autoconsumo colectivo. Este modelo da respuesta a una necesidad creciente: facilitar la transición energética a hogares y empresas que no pueden instalar paneles propios por razones económicas, técnicas o de propiedad.

En este ecosistema energético colaborativo, los propietarios de cubiertas —denominados roofers— ceden sus tejados para la instalación de placas solares sin coste alguno y reciben una renta anual durante la vigencia del contrato, además de poder conectarse a la comunidad para consumir energía verde. Por su parte, los participantes o consumidores suscritos a la comunidad solar disfrutan de energía 100% renovable y de un ahorro directo en su factura eléctrica. Todo el sistema es gestionado y monitorizado por Factorenergia, que ofrece seguimiento en tiempo real desde su app y web.

Proyectos

Las Comunidades Solares de Factorenergia ya son una realidad en distintos puntos del territorio, con proyectos que ejemplifican el potencial del autoconsumo colectivo y su contribución a la sostenibilidad local. Municipios como La Pobla de Claramunt (Barcelona), Palafrugell (Girona) o Paterna (Valencia) cuentan ya con instalaciones que permiten que en cada comunidad puedan conectarse más de 200 hogares y 15 empresas y beneficiarse de las ventajas de producir y consumir energía limpia generada en su entorno.

“Cada comunidad solar es un ejemplo de cómo la colaboración y la innovación pueden transformar la manera en que producimos y compartimos energía” destacó el director del departamento de transición energética de Factorenergia. “Nuestro objetivo es seguir ampliando esta red de comunidades solares para que cada vez más ciudadanos puedan formar parte activa de un modelo energético más sostenible y compartido”.

Autosuficiencia energética local

El director del departamento de transición energética de Factorenergia ha mostrado a los asistentes cómo este proyecto contribuye a descentralizar la producción de energía, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que refuerza la autosuficiencia energética local e impulsa la participación ciudadana en la transición hacia un futuro bajo en carbono.