Gigantes de la construcción consolidan su rol estratégico en la red ferroviaria de ADIF en un contexto de alta presión operativa

La infraestructura ferroviaria española se apoya en la alianza estratégica de grandes compañías como Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi, que a través de su trabajo coordinado en UTE han demostrado una capacidad técnica y organizativa clave para garantizar la fiabilidad de la red. La complementariedad de sus equipos, la experiencia acumulada durante décadas en obra civil y mantenimiento ferroviario, y su dominio de procesos altamente especializados permiten afrontar intervenciones complejas con los máximos estándares de calidad y seguridad. Esta colaboración no solo optimiza recursos y conocimiento, sino que refuerza la estabilidad de una infraestructura crítica para la movilidad y la competitividad del país.

En el corazón del sistema ferroviario español, la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Ferrovial Construcción, FCC, OHLA Convensa y Azvi se ha consolidado como un referente y su papel es clave en la modernización y mantenimiento de tramos estratégicos de la red gestionada por Adif, incluyendo proyectos de primera magnitud en la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid–Sevilla.

Desde su constitución para proyectos principales en 2022, esta UTE ha venido aplicando más de una década de conocimiento acumulado en obra ferroviaria, rehabilitación de desvíos, conservación de vía y sistemas auxiliares, lo que la ha posicionado como uno de los consorcios más cualificados del país.

Las cuatro compañías aportan fortalezas complementarias al consorcio: Ferrovial, con su trayectoria internacional en ingeniería y construcción compleja; FCC, con experiencia en grandes proyectos ferroviarios y urbanos; OHLA (a través de su filial Convensa), especialista en obra civil; y Azvi, con profundo conocimiento operativo en infraestructuras y soluciones técnicas adaptadas a entornos singulares.

Uno de los encargos emblemáticos asumidos por esta UTE ha sido el ‘Proyecto de renovación de desvíos (Fase 2) en la LAV Madrid–Sevilla’, adjudicado por Adif y ejecutado con plazos exigentes, culminando en mayo de 2025 tras 16 meses de trabajo riguroso en la sustitución integral de aparatos de vía.

Además de esta actuación concreta, el mismo consorcio fue seleccionado en 2023 para un amplio contrato de mantenimiento de infraestructura y vía hasta 2028, con un presupuesto de más de 56 millones de euros, consolidando así la confianza del gestor ferroviario en la continuidad y calidad técnica de sus labores.

La trayectoria de la UTE no se reduce a la ejecución de obras puntuales: su presencia en los procesos de licitación y adjudicación refleja una valoración positiva de su propuesta técnica y de su capacidad para conjugar calidad, seguridad y cumplimiento de plazos y normativas. La combinación de experiencia en obra civil, tecnología ferroviaria y gestión integrada de proyectos complejos distingue a estas empresas dentro del sector.

En un sistema ferroviario que exige altos estándares de precisión y fiabilidad, el conocimiento experto de la UTE formado por Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi se traduce en soluciones técnicas robustas, metodologías de trabajo rigurosas y una ejecución alineada con los requisitos más exigentes de Adif. Esta alianza empresarial es un claro exponente de la capacidad industrial española para afrontar proyectos de infraestructura avanzados, tanto dentro del país como en el extranjero.