Grupo Albia incorpora la sala inmersiva en su nuevo tanatorio de Donostia que ha inuagurado oficialmente y durante el acto, Daniel Palacios, director general de Grupo Albia, ha destacado que “nuestro objetivo es estar al lado de las familias, ofreciéndoles espacios que transmitan serenidad y respeto, pero también innovación y libertad para despedirse como deseen. Rekalde Berri representa nuestra visión de futuro: un servicio más humano, sostenible y tecnológico”.

El Tanatorio-Crematorio Rekalde Berri es un espacio que ofrece a las familias donostiarras un modelo de despedida "más humano, innovador y adaptado a las necesidades actuales". La compañía indicó que consolida así su compromiso con Euskadi, donde ya cuenta con diez centros funerarios y cerca de un centenar de profesionales.

Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), en Donostia se registran cada año en torno a 2.000 fallecimientos, cuyas despedidas tendrán ahora la posibilidad de contar con un nuevo servicio funerario de calidad, cercano y sensible con la diversidad de creencias y tradiciones que conviven en la ciudad. Se trata de un modelo basado en la atención personalizada, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental, con el objetivo de acompañar a las familias con respeto y libertad para elegir cómo recordar a sus seres queridos.

El nuevo tanatorio-crematorio integra una gran sala de ceremonias, con capacidad de hasta 150 personas, y la primera sala inmersiva instalada en un tanatorio del País Vasco, que permite personalizar las despedidas mediante proyecciones audiovisuales que rinden homenaje a la vida de cada persona. Además, dispone de un crematorio de última generación con sistema propio de filtrado de emisiones, cuatro salas de velación, cafetería con terraza y espacios especialmente pensados para el bienestar de las familias y la eficiencia energética.

Beatriz Alda, gerente de Grupo Albia en Gipuzkoa, ha apuntado que “este centro es una nueva opción para las familias de Donostia, que buscan entornos más cálidos y abiertos, donde poder celebrar la vida de quienes se van, desde el respeto y la personalización. Cada detalle ha sido diseñado para que las familias se sientan acompañadas, comprendidas y cuidadas”.

Los asistentes a la inauguración han disfrutado de un aurresku, un recital del barítono Luis Santana y un recorrido por las nuevas instalaciones. El evento ha reunido a representantes del tejido empresarial vasco, colaboradores y profesionales del sector funerario, que han podido conocer este nuevo espacio de referencia en la ciudad.

Instalaciones sostenibles

El centro utiliza gas natural como fuente de energía, incorpora sistemas de filtrado de partículas y eficiencia energética, y cuenta con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, promueve la utilización de urnas biodegradables, la colaboración con proveedores locales y la renovación progresiva de su flota por vehículos 100 % eléctricos.

Apoyo psicológico

Por otro lado, Grupo Albia señaló que mantiene un firme compromiso con la atención emocional. A través de su Unidad de Atención al Duelo (UAD), la compañía ofrece apoyo psicológico gratuito durante un año a las familias que lo necesiten, un servicio que incluye casos de duelo infantil o situaciones especialmente traumáticas.

Este acompañamiento profesional refuerza el compromiso de la compañía con el bienestar de las personas y la humanización de los procesos funerarios.