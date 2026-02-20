IKEA y el Museo Casa Natal Picasso convocan un concurso entre los jóvenes sobre el futuro de los hogares donde la idea ganadora ha sido una app dirigida a generar interacción vecinal. Homesreset es una iniciativa dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, a quienes invita a reflexionar sobre cómo deberían ser los hogares del mañana para abordar los retos sociales, demográficos, económicos y climáticos que afrontará la sociedad de 2040.

Ha contado con el apoyo de la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas y la Universidad de Málaga, contando con participación de algunos de sus alumnos. El proyecto busca imaginar el futuro del hogar a través de la mirada creativa y disruptiva de las nuevas generaciones, inspirándose en la figura de Pablo Picasso, un artista que fue capaz de adelantarse a su tiempo y reinterpretar la realidad de una forma innovadora.

La idea ganadora, ReGather, ha sido desarrollada por Pablo Crespo Miret, María Pérez Simon, Lucía García Carrasco, Lucía Trujillo García y María Castro Collado. La propuesta busca reimaginar los espacios comunes poco utilizados en bloques de viviendas para fomentar la interacción vecinal y evitar la soledad, o conseguir ingresos adicionales con el alquiler de los mismos. Se concreta en una app personalizada que permite usar mobiliario modular sostenible para convertir estos lugares en centros multifuncionales, como cines, gimnasios o salas de lectura. Cada componente del grupo ganador ha recibido un premio de 2.000 euros.

En cuanto al resto de proyectos presentados, estos incluyen un sistema circular e inteligente para el intercambio de viviendas entre propietarios, una solución de estabilización térmica mediante el cultivo de microalgas integrado directamente en la fachada, un sistema evolutivo de transformación interior que permite que las viviendas se adapten a las necesidades cambiantes de sus habitantes y un dispositivo inteligente que ayuda a reducir el desperdicio de alimento mediante un inventario actualizado de alimentos en el hogar.

La elección de la idea ganadora ha estado a cargo de un jurado multidisciplinar compuesto por cinco miembros: Luis Lafuente, director gerente del Museo Casa Natal Picasso; Mario Virgilio, jefe de Promoción Cultural del Museo; David Cadaval, director de Retail e Interiorismo de IKEA en España; Ainhoa Echavarri, directora de IKEA Málaga y, como experta independiente, Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro, la primera plataforma juvenil que impulsa la participación de los jóvenes en los procesos de decisión. El jurado ha valorado las propuestas en función de criterios como visión innovadora, viabilidad de implementación y potencial de la idea.

Homereset se ha desarrollado en dos fases: una primera abierta a todos los jóvenes españoles entre 18 y 35 años, de la que se seleccionaron cinco ganadores que obtuvieron un premio de 2.000€ cada uno; y una segunda, en la que estos cinco jóvenes, junto a 20 estudiantes de universidades de Málaga, han participado en unas jornadas de Design Thinking guiadas por una empresa local experta en estas dinámicas. Los jóvenes han trabajado en cinco equipos que han abordado territorios relacionados con tecnología, accesibilidad, sostenibilidad, bienestar e innovación.

El director de Diseño, Retail e Interiorismo de IKEA en España, David Cadaval, manifestó que“en IKEA creemos firmemente en el poder del diseño para mejorar el día a día de las personas y ha sido fantástico ver la creatividad y la pasión de los jóvenes para afrontar los retos que les hemos planteado. Sus propuestas sobre las formas en las que habitaremos en el futuro nos han emocionado y sin duda emulan a la visión inconformista que caracterizaba a Picasso”.

En palabras de Luis Lafuente, director gerente del Museo Casa Natal Picasso, ”Homesreset nos ha permitido conectar el espíritu innovador de Picasso con la creatividad de una nueva generación que, al igual que él, se atreve a ir más allá de su tiempo. Desde el Museo Casa Natal Picasso nos enorgullece impulsar una iniciativa que fomenta el pensamiento crítico y sitúa a los jóvenes en el centro de la transformación cultural y social que necesitamos”.

Aunque la iniciativa Homesresetse proyecta hacia el futuro del hogar, IKEA ha puesto también el foco en el presente de la vivienda en España a través del estudio 'Jóvenes, vivienda y futuro', elaborado junto a Ipsos y con la colaboración de Talento para el Futuro. El informe analiza cómo las dificultades de acceso a la vivienda están afectando a los planes de vida de los jóvenes españoles, tanto en el terreno financiero como emocional.

Conclusiones

Entre sus principales conclusiones, destaca que casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años siguen viviendo hoy en día en casa de sus padres; que más de la mitad de quienes se han independizado necesitan ayuda familiar para cubrir los gastos de vivienda, ya sea de forma regular u ocasional; que dos de cada diez han postpuesto la decisión de tener hijos y que seis de cada diez afirman que su situación con respecto a la vivienda afecta directamente a su bienestar emocional.

Colaboraciones

Homesreset se enmarca dentro de una serie de colaboraciones que IKEA ha desarrollado con distintos museos en España en los últimos meses alineadas con su misión de mejorar el día a día de la mayoría de las personas.

Desde un homenaje al diseño en el Disseny Hub Barcelona y un recorrido histórico por el hogar en el Museo Thyssen-Bornemisza, hasta una iniciativa de innovación sostenible junto al Museo Guggenheim Bilbao. Con estos proyectos la compañía reafirma su compromiso de inspirar nuevas miradas sobre el hogar y su papel en la sociedad.