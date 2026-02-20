Indra Group gana puntos en sostenibilidad

Indra Group sigue ganando puntos en sostenibilidad y se mantiene por sexto año consecutivo entre las tres empresas más sostenibles del mundo, reforzando su papel como referente tecnológico internacional.

De hecho se consolida en este puesto en el sector de IT Services, según el prestigioso Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global. Además, es la única compañía europea incluida en el Top 10% de las empresas líderes mundiales en sostenibilidad dentro de su sector.

El reconocimiento se basa en la Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global, la evaluación de sostenibilidad corporativa más completa y rigurosa del mercado. Este análisis, que examinó en esta edición a más de nueve mil compañías en profundidad, es además la base de los principales índices internacionales, incluida la familia de índices Dow Jones Best-in-Class (antes conocida por Dow Jones Sustainability Index), donde Indra Group mantiene una presencia continuada desde hace casi dos décadas.

El posicionamiento de Indra Group en el 2026 Sustainability Yearbook es fruto de un enfoque integral de la sostenibilidad, que abarca de forma equilibrada los ámbitos ambiental, social y de buen gobierno. Indra Group destaca, entre otros aspectos, por la solidez de su modelo de gobierno corporativo, con altos estándares de ética, transparencia y gestión de riesgos; su compromiso con las personas, la atracción y retención de talento; la protección de la privacidad de los datos; y la integración de la sostenibilidad en su estrategia empresarial. Estos resultados consolidan su posición en la vanguardia mundial de la sostenibilidad y reflejan la integración real de la sostenibilidad en su estrategia y modelo de negocio.

“En un momento de crecimiento exponencial en nuestra industria, y con la máxima exigencia por parte de nuestros clientes para crecer e invertir, lo estamos consiguiendo siendo líderes mundiales en los más altos estándares de sostenibilidad y con respeto a los criterios más estrictos en aspectos sociales, éticos y de modelo de gobierno del mundo”, señala Manuel Ausaverri, Chief Strategy Officer de Indra Group.

Con este nuevo reconocimiento, Indra Group consolida su posición como una de las compañías tecnológicas mejor preparadas para afrontar los desafíos económicos, sociales y medioambientales del futuro, y como un referente europeo en sostenibilidad a escala global.

Liderazgo en cambio climático y estrategia ambiental

Entre los aspectos mejor valorados por S&P Global en esta edición, sobresale el desempeño de Indra Group en el área de cambio climático, donde la compañía obtiene la máxima puntuación. Este resultado refuerza el reconocimiento por parte del Carbon Disclosure Project (CDP), el principal índice internacional en transparencia climática. CDP ha vuelto a otorgar a Indra Group en su última edición la máxima calificación, “A List”, reconociendo a la compañía como líder mundial en acción climática y transparencia.

Este reconocimiento refleja el firme compromiso del grupo con la descarbonización, la definición de objetivos de reducción de emisiones alineados con la ciencia, la gestión responsable de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático y la integración de estos criterios en su estrategia de negocio y en el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto positivo.

Indra Group

Indra Group (www.indracompany.com) es un holding empresarial que promueve el progreso tecnológico, del que forman parte Indra, una de las principales compañías globales de defensa, tráfico aéreo y espacio; y Minsait, líder en transformación digital y tecnologías de la información en España y Latinoamérica. Indra Group impulsa un futuro más seguro y conectado a través de soluciones innovadoras, relaciones de confianza y el mejor talento.

La sostenibilidad forma parte de su estrategia y de su cultura, para dar respuesta a los retos sociales y ambientales presentes y futuros. A cierre del ejercicio 2023, Indra Group tuvo unos ingresos de 4.343 millones de euros, más de 57.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.