Los industriales de leche líquida y derivados designan a José Sáez como nuevo presidente

Los industriales de leche líquida integrados en la Asociación Nacional de Industriales de leche líquida y derivados lácteos de larga duración han designado a José Sáez como nuevo presidente.

La Asociación, integrada en la Federación Nacional de Industrias Lácteas – FeNIL, afronta una nueva etapa con el objetivo de dar respuesta a los retos específicos de la leche líquida y derivados de larga duración (i.e. nata, batidos, alimentos lácteos bebibles elaborados a base de leche, etc.), categorías que representan el mayor volumen de ventas para el sector lácteo, pero que en los últimos años han perdido cierta relevancia en cuanto a consumo, valor e innovación.

En este sentido, el nuevo presidente subraya la necesidad de “impulsar una agenda pragmática y de consenso que refuerce la competitividad de la categoría y contribuya a su sostenibilidad futura”.

Además, Sáez ha agradecido al presidente saliente, Óscar Hernández (Calidad Pascual), su valiosa contribución al sector durante los años en los que ha estado al frente de la Asociación.

Formación

Sáez es licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC y ha cursado formación internacional en ESCP Business School. Además, cuenta con más de 25 años de trayectoria en gran consumo y en el sector lácteo, con responsabilidades en compañías tales como Lactalis Puleva, Leche Celta, Coca-Cola y Dacsa. Actualmente, es director general de Compras y Suministros de Lactalis en España y Portugal.

Junta directiva

En este nuevo mandato, Florencio Rodríguez (CAPSA) y Montse Jódar (Grupo Cacaolat) acompañarán a José Sáez como vicepresidente y tesorera de la asociación.