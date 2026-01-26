Kutxabank lanza ‘Hazte Cliente 700’, su campaña de captación digital para atraer nuevos usuarios jóvenes

Kutxabank ha abierto una nueva fase en su estrategia de captación con el lanzamiento de ‘Hazte Cliente 700’, una campaña que sitúa el alta digital como vía preferente para incorporar nuevos usuarios. La entidad incentiva el proceso con el pago de 100 euros netos a quienes completen la apertura de una cuenta con tarjeta y Bizum a través de la app antes del 31 de marzo. La medida se dirige a personas que no hayan sido clientes de Kutxabank o Cajasur en los últimos 12 meses y refuerza la apuesta del banco por un modelo de incorporación íntegramente digital.

El incentivo se ingresará en cuenta antes del 31 de mayo y requiere que la contratación esté completa antes del 20 de abril. La entidad acompaña el lanzamiento con una mejora de la campaña ‘Trae tu nómina’, activa desde hace tres meses, que eleva hasta 600 euros brutos la bonificación por domiciliar ingresos en función del nivel de renta de cada nuevo cliente.

Hasta 700 euros en total para quienes lleven su nómina al banco

Kutxabank establece tres umbrales para acceder al máximo de 600 euros brutos adicionales. Los jóvenes de hasta 30 años deben domiciliar ingresos mínimos de 1.800 euros al mes. Las pensiones acceden al total desde 2.000 euros al mes y el resto de los clientes desde 2.500 euros al mes. Para niveles inferiores, la entidad mantiene otras bonificaciones detalladas en su web.

El banco añade ventajas operativas para quienes trasladen sus ingresos: cuentas sin comisiones, tarjeta Visa Dual gratuita, transferencias inmediatas sin coste y condiciones favorables en hipotecas. El esquema busca reforzar la vinculación y canalizar hacia el entorno digital procesos que destacaron durante los últimos ejercicios.

Kutxabank crece en clientes digitales: 67% de usuarios activos

A septiembre de 2025, el 67% de los clientes del banco estaba activo en banca digital. La entidad señala que el 95% de las hipotecas pasa en algún momento por canales online, igual que el 87% del crédito al consumo y el 71% de los productos de previsión. La tendencia confirma la transición hacia un modelo de contratación que privilegia la app y la banca móvil, un factor que Kutxabank considera clave para sostener la captación y la vinculación a medio plazo.

El banco sostiene que la nueva campaña se integra en un modelo omnicanal en el que el entorno digital se convierte en la puerta de entrada principal para los nuevos clientes. La secuencia pone el foco en un segmento determinante para la entidad: los jóvenes.

Vuelos gratis a Europa y refuerzo de la propuesta Kutxabank Korner

La campaña incluye un incentivo específico para jóvenes de hasta 30 años: un vuelo de ida y vuelta a Europa sin coste, limitado a 4.000 billetes. Kutxabank lo integra en su propuesta Korner, el marco que agrupa productos y servicios para usuarios de entre 18 y 30 años, con contratación completamente digital.

La oferta Korner abarca cuentas y tarjetas sin comisiones, la Visa Debit Korner y la Visa Dual Korner con ausencia de comisiones por cambio de divisa y seguros incluidos, la Hipoteca Joven para clientes de 18 a 34 años con bonificaciones, financiación para estudios, tecnología, viajes o vehículos, un plan de ahorro flexible y el programa de ventajas Kutxabank Plus Korner.

La entidad sostiene que esta estrategia consolida su posicionamiento en el segmento joven y refuerza su captación en un contexto de fuerte competencia entre bancos por las altas digitales. La campaña estará vigente hasta el 31 de marzo para el proceso de alta y hasta el 20 de abril para la contratación de productos.