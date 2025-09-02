Le Creuset ofrecerá a los madrileños sus mejores colecciones en una venta de rebajas. La estación de Chamartín será el escenario de este evento, ‘Factory to Table’, que aterriza por primera vez en España tras su paso por Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

La marca francesa de utensilios de cocina premium, realizará del 3 al 5 de octubre en Madrid una venta exclusiva de su menaje más icónico con descuentos de hasta el 60%, con lo que pretende conmemorar sus cien años de historia y diseño.

Algunas de las piezas y colores más representativos del menaje de Le Creuset, así como colecciones internacionales, estarán disponibles a precios especiales en la planta superior de la estación, aunque con stock limitado, según informó en un comunicado.

Durante los tres días, en horario de 10 a 21 horas, el acceso a la venta será gratuita. No obstante, tendrán prioridad quienes hayan reservado previamente tickets de entrada a través de un enlace disponible en las redes sociales de Le Creuset. Los suscriptores de su newsletter podrán obtener los tickets el 3 de septiembre, mientras que, para el público general, estarán disponibles desde las 15 horas del 4 de septiembre.

Arte y ciencia

Con raíces en la artesanía francesa, Le Creuset combina arte y ciencia para crear productos excepcionales que amplían los límites de la excelencia culinaria. Desde 1925, sus clásicas ollas de hierro colado esmaltado con colores vivos son insignia de la modernidad y la elegancia, y siguen haciendo las delicias de los amantes de los fogones.

Durante todo un siglo, el diseño de los productos se ha centrado en la belleza, la durabilidad y los resultados culinarios superiores, ofreciendo la gama más amplia de colores en utensilios de cocina. Esta gama se ha extendido también al acero esmaltado, la cerámica, los molinillos y las espátulas de silicona.

Colores

Con más de 60 colores disponibles en hierro colado esmaltado en todo el mundo y casi 100 colores en cerámica, la marca señaló que consigue que mezclar y combinar tonos vibrantes y neutros, así como acabados duraderos en distintos materiales, sea algo "sencillo y creativo".