A.M.A. ofrece a sus asegurados cobertura frente a una posible ocupación de la vivienda que estña disponible desde el 29 de enero de manera opcional y refuerza el carácter innovador y de servicio del seguro de hogar, poniendo a disposición del asegurado asistencia legal especializada las 24 horas del día, los 365 días del año, así como un acompañamiento jurídico continuado desde el inicio de la ocupación ilegal y durante todo el proceso judicial.

Así, la compañía amplía las coberturas de su seguro de hogar con la incorporación de una nueva garantía opcional de ocupación ilegal, una solución innovadora diseñada para ofrecer a sus mutualistas una protección completa desde el primer día de ocupación, ante una de las principales preocupaciones actuales relacionadas con la vivienda en España.

La garantía incluye la defensa jurídica para la recuperación de la vivienda ocupada, cubriendo las actuaciones legales necesarias hasta la restitución de la posesión, así como el seguimiento del procedimiento judicial, que en este tipo de casos puede prolongarse en el tiempo.

Además, A.M.A. ofrece una cobertura económica destinada a paliar las consecuencias derivadas de la ocupación, con una ayuda mensual de hasta 800 euros durante un periodo máximo de 18 meses, orientada a afrontar gastos de alojamiento, manutención y otros costes asociados mientras se resuelve el proceso.

De forma complementaria, A.M.A. reembolsa los gastos de suministros no disfrutados (agua, gas, electricidad y teléfono fijo) de la vivienda ocupada, con un límite de hasta 1.200 €.

“Con esta nueva garantía damos un paso más en nuestra vocación de protección integral a los profesionales sanitarios y sus familiares. No se trata solo de ofrecer una cobertura económica, sino de acompañar al asegurado desde el primer momento, con apoyo jurídico, cercanía y soluciones reales ante una situación especialmente compleja”, señala D. Luis Campos Villarino, presidente de A.M.A. Grupo.

Prestaciones complementarias

La nueva garantía opcional contempla también otras prestaciones complementarias, como la indemnización por daños materiales causados durante la ocupación, el cambio de cerraduras tras la recuperación de la vivienda y la reparación de desperfectos de pintura, siempre bajo la coordinación y autorización de la aseguradora.

Protección integral

Con esta iniciativa, A.M.A. Seguros refuerza su compromiso con la tranquilidad y la protección integral de los profesionales sanitarios y sus familiares, ofreciendo una respuesta eficaz y acompañamiento real ante situaciones que requieren rapidez, respaldo legal y seguridad.