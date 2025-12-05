El Mapa del Emprendimiento 2025 protagoniza el South Summit
España es uno de los países europeos con mayor grado de madurez en innovación abierta. CaixaBank negocia con el fondo de inversión Argis la venta de Torre Sevilla por 130 millones
El Mapa del Emprendimiento 2025 protagoniza el South Summit de Madrid, donde se ha señalado a la visibilidad (21,5 %), la inversión (20 %) y las alianzas estratégicas (19,5 %) como las tres prioridades clave para continuar el desarrollo del ecosistema emprendedor español.
Estos datos reflejan un entorno cada vez más orientado a consolidarse a través de la colaboración con grandes corporaciones, el acceso a financiación y la generación de sinergias.
La aceleración de la digitalización ha impulsado esta tendencia, que ha situado a España como uno de los países europeos con mayor grado de madurez en innovación abierta. De acuerdo con un estudio de Sopra Steria, el 79 % de las empresas españolas encuestadas cuenta ya con departamentos específicos dedicados a gestionar proyectos de este tipo, lo que refuerza su papel como referente en la colaboración entre startups y grandes empresas en Europa.
En este contexto, el 80 % de las compañías considera que la innovación abierta es importante o crucial para su estrategia, frente al 67 % en 2023. Además, las tasas de éxito de estos modelos también han aumentado, pasando del 58 % al 65 % en solo dos años, según los objetivos alcanzados por los proyectos impulsados en este marco.
En este escenario, numerosas corporaciones están desarrollando programas para impulsar el ecosistema startups y generar nuevas oportunidades de crecimiento. En los últimos años Huawei ha puesto en marcha programas como el Huawei Cloud Startup Program y Nuclio Founders, que han ayudado a través de formación, financiación y acceso a inversores tecnológicos, entre otros aspectos.
Acciona
También destaca Acciona, que ha impulsado el programa I’mnovation con el que colabora activamente con startups, scaleups, spin-offs, centros tecnológicos y universidades.
Programa TrenLab
Otro ejemplo es Renfe, que con su programa TrenLab, actúa como hub de conexión entre startups y profesionales para desarrollar soluciones de movilidad ferroviaria, o Iberdrola, que cuenta con Perseo, un programa orientado a implementar innovación en casos de negocio con impacto real y mejora de la sostenibilidad.
También te puede interesar
Lo último