El Mapa del Emprendimiento 2025 protagoniza el South Summit de Madrid, donde se ha señalado a la visibilidad (21,5 %), la inversión (20 %) y las alianzas estratégicas (19,5 %) como las tres prioridades clave para continuar el desarrollo del ecosistema emprendedor español.

Estos datos reflejan un entorno cada vez más orientado a consolidarse a través de la colaboración con grandes corporaciones, el acceso a financiación y la generación de sinergias.

La aceleración de la digitalización ha impulsado esta tendencia, que ha situado a España como uno de los países europeos con mayor grado de madurez en innovación abierta. De acuerdo con un estudio de Sopra Steria, el 79 % de las empresas españolas encuestadas cuenta ya con departamentos específicos dedicados a gestionar proyectos de este tipo, lo que refuerza su papel como referente en la colaboración entre startups y grandes empresas en Europa.

En este contexto, el 80 % de las compañías considera que la innovación abierta es importante o crucial para su estrategia, frente al 67 % en 2023. Además, las tasas de éxito de estos modelos también han aumentado, pasando del 58 % al 65 % en solo dos años, según los objetivos alcanzados por los proyectos impulsados en este marco.

En este escenario, numerosas corporaciones están desarrollando programas para impulsar el ecosistema startups y generar nuevas oportunidades de crecimiento. En los últimos años Huawei ha puesto en marcha programas como el Huawei Cloud Startup Program y Nuclio Founders, que han ayudado a través de formación, financiación y acceso a inversores tecnológicos, entre otros aspectos.

Acciona

También destaca Acciona, que ha impulsado el programa I’mnovation con el que colabora activamente con startups, scaleups, spin-offs, centros tecnológicos y universidades.

Programa TrenLab

Otro ejemplo es Renfe, que con su programa TrenLab, actúa como hub de conexión entre startups y profesionales para desarrollar soluciones de movilidad ferroviaria, o Iberdrola, que cuenta con Perseo, un programa orientado a implementar innovación en casos de negocio con impacto real y mejora de la sostenibilidad.