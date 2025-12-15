Las marcas de lujo cobran protagonismo en las capitales durante la época navideña

Las marcas de lujo cobran protagonismo en las capitales en la época navideña y los escaparates se convierten, según constatan expertos en tendencias, en un lenguaje propio donde las firmas despliegan su imagen de marca, creatividad y artesanía para marcar la diferencia en un sector altamente aspiracional.

Las principales capitales españolas, como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, entre otras, ya han desplegado sus escaparates navideños para encarar un momento clave de la campaña anual, en la que tanto moda, retail y sector del lujo, de la mano de la alta joyería y relojería, encaran una campaña clave en ventas.

Madrid y Barcelona siguen siendo los grandes referentes del lujo en España, pero otras capitales como Sevilla, Valencia o Málaga han consolidado una propuesta premium cada vez más atractiva, capaz de atraer a un consumidor exigente y de dinamizar el mapa nacional del retail de alta gama.

Según un informe reciente sobre la evolución de este sector, elaborado por Global Blue, el gasto en artículos premium crece en España por encima de la media mundial, y las capitales españolas consolidan una posición relevante dentro del circuito europeo del lujo, solo por detrás de ciudades como París o Milán en determinados segmentos.

Esto no solo se refleja en el dinamismo de Madrid y Barcelona, sino también en la emergencia de ejes premium en Valencia, Sevilla o Málaga, donde el turismo y la inversión de marcas internacionales están remodelando la oferta y elevando el atractivo comercial.

En Madrid, el epicentro vuelve a situarse en la Milla de Oro, arterias comerciales donde las principales firmas de alta joyería y relojería lucen con sus propuestas para esta Navidad. Firmas como Chopard, Cartier o Tiffany & Co, afrontan una campaña marcada por piezas con tradición y exclusividad. O la firma Rabat, que propone regalar piezas para que trasciendan en el tiempo.

En el caso de la capital catalana, Paseo de Gracia repite como epicentro de boutiques de gran lujo, con enseñas de moda como Versace y Louis Vuitton junto a firmas de alta joyería como Bvlgari, Rabat o Chopard, que se suman a la decoración que ilumina el eje modernista que discurre entre La Pedrera y la Casa Batlló.

Sevilla y Valencia

Sevilla no se queda atrás, y aunque no cuenta con tantos metros cuadrados dedicados al lujo, su triángulo dorado comercial, entre las calles Tetuán, Sierpes y La Campana, se ha ya consolidado como el principal escaparate para las firmas premium presentes en la ciudad.

En Valencia, los transeúntes se concentran en el entorno a la calle Colón, principal arteria comercial, y, Poeta Querol. Aquí se ubica la conocida milla de oro valenciana que reúne a joyerías históricas y boutiques de firmas de alta gama, junto con espacios emblemáticos.

Moda de gama alta

La Navidad se afianza así como ventana estratégica para moda de gama alta, complementos, joyería y lujo. Distintos análisis del sector confirman, sin desagregar datos, que es uno de los periodos más intensos del año para el comercio de moda, lujo y joyería en España. El impulso del turismo internacional y el crecimiento sostenido del comprador nacional, han reforzado el papel de nuestro país como destino de lujo.

La campaña navideña se consolida como uno de los momentos más relevantes para el lujo en España, donde moda, joyería y relojería refuerzan su papel como motores de atracción y consumo en las principales capitales del país.