Nappai ha iniciado un proceso de expansión internacional, incorporando perfiles de ingeniería, ventas y marketing para acompañar el crecimiento de su base de clientes empresariales. Hoy, se posiciona en un mercado competitivo donde su diferenciación pasa por tres pilares: una interfaz extremadamente accesible que permite a casi cualquier empleado construir agentes de IA; un marco de seguridad y cumplimiento diseñado específicamente para entornos corporativos; y la capacidad de conectar datos no estructurados con el poder de la IA generativa.

En un contexto en el que las empresas buscan resultados rápidos y medibles, la promesa de reducir tiempos de implementación y liberar a los equipos de tareas repetitivas convierte a Nappai en una solución rápida y eficiente para aplicar la inteligencia artificial en los procesos complejos de las empresas.

Estará presente en la próxima edición del Mobile World Congress que se celebra en Barcelona. Desde su stand (8.1B32), en el marco del foro 4YFN, permitirá descubrir cómo transformar los procesos de negocio mediante IA operativa en tiempo real.

Nappai , empresa tecnológica especializada en software de inteligencia artificial empresarial, se ha propuesto democratizar el desarrollo de agentes y asistentes de IA a través de su Plataforma. Creada por la colaboración entre la consultora tecnológica especializada en tech-transfer, Napptilus Tech Labs y X-One, empresa líder en Plataformas Mobile low-code, Nappai ofrece una plataforma LowCode / NoCode que permite a equipos no técnicos diseñar, desplegar y escalar aplicaciones de IA en cuestión de minutos, con un fuerte énfasis en seguridad, cumplimiento normativo y facilidad de uso.

Desde su lanzamiento, Nappai ha construido su identidad alrededor de una idea sencilla pero ambiciosa: hacer que la IA deje de ser un experimento aislado en los departamentos de innovación y se convierta en una solución transversal al negocio. Para ello, ha desarrollado una plataforma visual que permite orquestar flujos de trabajo complejos, conectar múltiples fuentes de datos y aprovechar modelos de lenguaje avanzados sin necesidad de escribir una sola línea de código. El resultado es una herramienta que posibilita crear desde chatbots y asistentes conversacionales hasta agentes especializados capaces de automatizar procesos de back office y tareas administrativas repetitivas, según ha informado la compañía.

“Nuestras soluciones están cerrando la brecha entre la promesa tecnológica y la eficiencia real del negocio. Es el momento de evolucionar de la experimentación al despliegue real en su organización”, ha afirmado Rafa Terradas, ceo de Napptilus Tech Labs.

Industrias medianas y grandes

Asimismo, el enfoque sectorial de la empresa es amplio, pero la plataforma ha encontrado tracción especialmente en industrias medianas y grandes. Este posicionamiento obliga a Nappai a priorizar la seguridad y la gobernanza del dato: la solución ofrece capacidades de despliegue on premise, cumplimiento con estándares como SOC2, HIPAA y GDPR, y controles de acceso pensados para entornos corporativos exigentes. Esta combinación de flexibilidad técnica y rigor normativo ha permitido a la compañía expandirse también hacia sectores como la logística, la construcción, la educación y los servicios financieros, donde la automatización segura es un factor crítico.

En términos de producto, Nappai apuesta por una biblioteca de plantillas y casos de uso preconfigurados que acortan drásticamente el tiempo entre la idea y el despliegue en producción. Equipos de Operaciones, Finanzas, Recursos Humanos o Soporte pueden partir de estos modelos para automatizar tareas como la gestión de tickets, el procesamiento de documentación no estructurada o la respuesta a consultas internas, ajustando los flujos a sus necesidades específicas.

Distintos modelos de IA

La plataforma también integra distintos modelos de IA, desde grandes modelos de lenguaje hasta componentes especializados, lo que permite responder preguntas sobre documentos, generar borradores de informes o traducir información técnica en lenguaje sencillo para usuarios finales.