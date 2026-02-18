La nueva generación del ‘travel & hotel tech’ llega a Sevilla con la nueva edición de TIS2026

TIS – Tourism Innovation Summit, el evento internacional de referencia en innovación turística y tecnológica, da el pistoletazo de salida para su regreso a Sevilla del 6 al 8 de octubre de 2026. La cumbre, consolidada como el espacio clave para la transformación digital del turismo, reúne durante tres días a los principales actores y profesionales del sector, ofreciendo la oportunidad de descubrir soluciones innovadoras y conectar con socios estratégicos que ayudan a destinos y empresas turísticas a mejorar su competitividad, optimizar procesos y enriquecer la experiencia de los viajeros mediante avances digitales.

Bajo el lema ‘The new generation of travel & hotel tech’, la séptima edición de TIS pondrá especial foco en compartir la última tecnología aplicada al sector turístico en la era de la inteligencia artificial y digital. Así, mostrará las últimas soluciones ‘traveltech’ que están ayudando al sector a comprender mejor las nuevas demandas de los viajeros, ofrecer experiencias únicas y personalizadas, e implementar iniciativas de innovación y sostenibilidad en la industria turística tanto para destinos como para agencias de viajes o actividades. Entre estas innovaciones, destacan los Modelos de Lenguaje Grande (LLM), sistemas avanzados de Inteligencia Artificial capaces de procesar y generar texto de manera similar a la humana, permitiendo a las empresas del sector automatizar la atención al cliente, generar contenido personalizado y extraer información estratégica a partir de los datos de los viajeros, transformando la forma en que se diseñan experiencias y se toman decisiones de negocio.

Asimismo, esta edición de TIS2026 dará un paso más y permitirá a los profesionales del turismo no solo descubrir nuevas tecnologías, sino también implementarlas de manera estratégica para generar un impacto tangible en sus negocios y en su cuenta de resultados. En este sentido, Silvia Avilés, directora de TIS, apunta que “hasta ahora, el evento había destacado por mostrar la últimas innovaciones y demos de aplicaciones de la IA en negocios y destinos turísticos, pero ahora vamos un paso más allá y veremos cómo esta tecnología ha dejado de ser un experimento para convertirse en una herramienta al servicio del negocio. Su peso estratégico crecerá en TIS2026, con debates y análisis sobre costes y retorno en la cuenta de resultados, así como retos y oportunidades. Es evidente que el dato ha pasado de ser un activo estratégico a un patrimonio corporativo, y hay que saber seleccionarlo y analizarlo con criterio”.

TIS conectando turismo, tecnología y comunidad

Cada otoño, Sevilla se convierte en el epicentro mundial de innovación turística con la celebración de TIS. Desde su primera edición, junto con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla y de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, TIS ha posicionado la ciudad en el mapa internacional de eventos tecnológicos.

En palabras de la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, “Sevilla lleva tiempo liderando con hechos un camino claro hacia unturismo más sostenible e inteligente, y por eso TIS es un aliado estratégico: porque convierte la innovación en una herramienta práctica para gestionar mejor y para decidir mejor”. Moreno ha señalado también que “es imposible hablar del futuro del turismo sin hablar de tecnología y, especialmente, de la inteligencia artificial, que está cambiando la manera en la que tomamos decisiones y, por supuesto, la cadena de valor turística: la forma en la que se planifican y se viven los viajes”.

Por su parte, la directora general de Promoción y Fomento del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral, ha destacado que “nuestra comunidad se ha posicionado como un enclave de referencia tanto para los viajeros como para el impulso del talento en foros como TIS”, recalcando el papel andaluz en el modelo turístico actual. Además, Del Corral ha añadido que “TIS2026 refuerza el liderazgo del territorio en el segmento MICE y consolida su proyección internacional como espacio de conocimiento e innovación turística”.

Ocho foros especializados para analizar un sector en cifras récord

Según las estimaciones del Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC), 2025 ha sido “el mejor año de la historia”. En el contexto nacional, España recibió la llegada de 96,5 millones de turistas internacionales, un 2,87% más que el año anterior. Para analizar este escenario y sus oportunidades a través de cómo mejorar la competitividad turística a través de las últimas innovaciones del mercado y demandas de los viajeros, el congreso desplegará una agenda distribuida en cinco auditorios que funcionarán en paralelo y se estructurará en torno a ocho foros especializados: Destinations, Hospitality, Activities & Attractions, Travel Agencies, Tourist Transport, Business Travel, Distribution Channels & OTAs y Leisure & Culture Travel. Además, se diseñarán agendas personalizadas según área de gestión como dirección general, tecnología, mareketing, ventas y recursos humanos.

Asimismo, la feria acogerá múltiples espacios de networking que impulsarán la colaboración y el intercambio de conocimiento. Entre estos, destacan los Tourism Innovation Awards 2026, que premiarán a las organizaciones más punteras en digitalización y sostenibilidad turística; y el Touristech Startup Fest, una plataforma única pensada para que los emprendedores emergentes den a conocer sus modelos de negocio y proyectos ante inversores y compañías líderes turísticas para crecer.

TIS, el punto de encuentro de los líderes del turismo mundial

La pasada edición de TIS2025 reunió, durante tres días, a más de 8.000 profesionales y congresistas que exploraron las últimas tendencias y soluciones tecnológicas junto a más de 200 firmas expositoras y 400 expertos y líderes nacionales e internacionales. Además, TIS contó con la participación de 27 delegaciones de diferentes países, con Corea del Sur como país invitado, consolidando su papel como cita de referencia indiscutible para el sector turístico a nivel mundial.