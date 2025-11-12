Olga Trapero será la responsable de Marketing de Grupo Alvic y con esta incorporación la compañía jiennense consolida su equipo directivo en las oficinas centrales de Madrid, desde donde Trapero coordinará la visión y el desarrollo de las líneas globales de marketing.

La empresa española líder en fabricación y distribución de paneles y componentes para mobiliario y decoración, anuncia el nombramiento de Trapero como nueva Chief Marketing Officer (CMO) del Grupo. Se trata de un rol de nueva creación, que responde a la voluntad de la compañía de reforzar su estructura directiva y acelerar la construcción de una estrategia global de marca en un contexto de expansión internacional.

Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Pontificia de Comillas, cuenta con formación ejecutiva en marketing, gestión y análisis de datos, que incluye un Máster en Management, Ventas y Marketing por el IE Business School y un Máster en Data Analytics por ISDI. A lo largo de más de 12 años de trayectoria, ha liderado estrategias de marketing y comunicación en entornos multiculturales y corporativos dentro del sector del gran consumo y la electrónica de consumo, trabajando con equipos regionales y estructuras internacionales tanto en Europa como en Asia.

Su trayectoria se ha caracterizado por la definición de estrategias integradas de marca y por la construcción de propuestas de valor orientadas a crecimiento sostenible, fortalecimiento de la marca y mejora de la experiencia de cliente.

En palabras de Javier Ortiz de Zárate, CEO de Grupo Alvic: “La creación de este nuevo rol responde a un momento clave para el Grupo. Estamos reforzando nuestra estructura directiva para impulsar la siguiente fase de crecimiento y consolidar una marca global coherente y orientada al cliente. La amplia experiencia de Olga en compañías internacionales y su capacidad de liderazgo serán determinantes para acompañar nuestra expansión y fortalecer la presencia de ALVIC en todos los mercados donde operamos”.

Desde su posición como CMO, Trapero será responsable de definir y ejecutar la estrategia global de marketing, alinear la marca y el portafolio con los objetivos corporativos, desarrollar la narrativa e identidad de marca en los distintos mercados e impulsar iniciativas que refuercen la presencia y reconocimiento internacional del Grupo. La nueva CMO desempeñará sus funciones desde la sede madrileña y reportará directamente al CEO.

Grupo Alvic

Grupo Alvic es una compañía española líder en la fabricación y distribución de superficies y componentes para mobiliario en los ámbitos del hogar, el contract y la oficina. Su oferta incluye soluciones para cocina, baño, almacenaje y espacios de interior, así como paneles y superficies decorativas orientadas a aportar diseño, funcionalidad y durabilidad en proyectos residenciales y profesionales.

Expansión internacional

Con presencia en más de 130 países, el Grupo cuenta con nueve centros productivos, cinco en España, tres en Estados Unidos y uno en Francia. Su crecimiento se sustenta en la innovación, la calidad industrial y la colaboración con profesionales del diseño, la arquitectura y la industria, avanzando en un plan de expansión internacional que busca consolidar una marca global de referencia en superficies y soluciones para interiorismo.