Ryanair, obligada por ley a cesar prácticas comerciales abusivas

Ryanair se ve obligada por ley a cesar prácticas comerciales abusivas y es que la justicia alemana ha multado a la aerolínea por desobedecer una orden judicial, según dos sentencias dictadas por el Tribunal Regional de Hamburgo a las que alude eDreams Odigeo en un comunicado.

Sostiene que en una de las resoluciones, el tribunal impone una sanción a la compañía aérea por incumplir medidas cautelares acordadas en mayo del pasado año, tras concluir que Ryanair actuó de forma “culpable” al mantener en su web cláusulas que habían sido expresamente prohibidas. El juez considera acreditado que la aerolínea disponía de medios suficientes para cumplir la orden de manera inmediata, pero optó por no hacerlo, prolongando el incumplimiento durante semanas.

En un segundo fallo, relativo al fondo del asunto, el tribunal declara ilegales varias prácticas comerciales de Ryanair. Entre ellas, el sistema de aceptación de términos y condiciones mediante un botón de “Buscar” que activa automáticamente una casilla de consentimiento, al considerar que induce a error al usuario y vulnera la normativa alemana de competencia desleal.

La sentencia también anula la política general de “no reembolso” aplicada por la aerolínea, al entender que contradice la legislación vigente y puede inducir a los pasajeros a creer erróneamente que carecen de derechos en determinados supuestos. Asimismo, el tribunal invalida la denominada “tasa administrativa” aplicada a la devolución de impuestos, al considerarla desproporcionada y perjudicial para el consumidor.

Litigios abiertos por eDreams Odigeo

Las resoluciones fueron obtenidas en el marco de procedimientos iniciados por eDreams Odigeo, que mantiene distintos litigios abiertos contra Ryanair en varios países europeos. Estas decisiones judiciales en Alemania se suman a otras actuaciones recientes contra la aerolínea, como la multa de 256 millones de euros impuesta en Italia por abuso de posición dominante o la sanción de 108 millones de euros acordada en España por infracciones graves de la normativa de consumo.

Desde eDreams Odigeo, su director jurídico, Guillaume Teissonnière, ha señalado que las sentencias alemanas “no solo condenan las prácticas ilegales de la aerolínea, sino, de manera muy significativa, su negativa de mala fe a acatar órdenes judiciales. Las conclusiones del juez vuelven a poner de manifiesto el patrón deliberado de obstrucción que observamos de forma reiterada en toda Europa".

Protección de los consumidores

También ha reclamado a las autoridades europeas y nacionales una actuación coordinada para garantizar el respeto al Estado de derecho y la protección efectiva de los consumidores.