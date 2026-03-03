Stemdo pone el acento andaluz en el South Summit de Brazil pues la firma onubense ha sido elegida como una de las finalistas de la quinta edición de este certamen coorganizado por IE University y el Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul, que se celebrará del 25 al 27 de marzo en Porto Alegre.

La compañía impulsa un modelo de formación y provisión de talento tecnológico en ámbitos como la nube, los datos y la ciberseguridad. Competirá contra 53 startups procedentes 15 países distintos, elegidas de entre las más de 2.000 candidaturas presentadas.

La edición de Brazil destaca a una selección de startups con una gran potencialidad en innovación, escalabilidad, sostenibilidad, calidad del equipo fundador y atractivo para inversores. Las más de 50 finalistas conforman una muestra de las startups punteras del ecosistema, esencialmente del continente americano, de donde procede cerca del 80% de ellas, con lo que Brazil se consolida como la edición Latam de South Summit. De hecho, en esta edición, destaca la presencia de Argentina, Chile, Uruguay y EE. UU.; y, por supuesto, que Brasil que continúa liderando su presencia en la competición y reafirmando su posición como el principal ecosistema emprendedor de Latinoamérica, con mayor número de unicornios y mayor inversión levantada en las rondas de financiación de la región.

En paralelo, South Summit Brasil refuerza en esta edición su atracción internacional, evidenciando un crecimiento en la participación de startups fuera del continente americano, con más del 20% de finalistas provenientes de Europa y Asia. Este aumento refleja el interés de los ecosistemas emprendedores internacionales por establecerse y crecer en Latinoamérica, atraídos por las oportunidades de negocio y la creciente madurez del mercado regional. Entre estos países, destaca España, Francia, Turquía, Israel, Canadá e India.

Además de Stemdo, habrá otras dos finalistas españolas: Fisify y Flomics. Con sede en Bilbao, Fisify ha creado el primer servicio de fisioterapia autónomo e impulsado por IA que ofrece atención continua mediante un asistente virtual inteligente. Por su parte, FLOMICS, desde Barcelona, ha desarrollado una prueba de biopsia líquida para la detección temprana y el abordaje clínico del cáncer y otras patologías complejas, todo ello con una muestra de sangre.

La Startup Competition es una iniciativa de South Summit diseñada para identificar, apoyar y dar visibilidad a proyectos emprendedores con alto potencial de crecimiento a nivel internacional. Las empresas candidatas han sido evaluadas por un jurado de inversores y expertos del ecosistema emprendedor. Estas 53 finalistas competirán en cinco categorías: Ganadora Global, Mejor Equipo, Más Escalable, Más Disruptiva y Más Sostenible.

Por verticales, las 53 startups seleccionadas de este año son:

1. Digital & Tech Solutions (11):DigCap (Brasil), Faceponto (Brasil), FoodTo Save (Brasil), Hyphen SCS (India), InvestPlay (Brasil), Pixel Roads (Brasil), Redraw (Estados Unidos), SignForDeaf (Turquía), Wedy (Brasil), Xeptiva Therapeutics (Uruguay) y XP Azul (México).

2. Enterprise (11):Brokerware AI (Uruguay), KASCO A.I (Brasil), Klooks (Brasil), Morada.ai (Brasil), NeuralMind AI (Brasil), PeerBie (Estados Unidos), Primelis (Francia), SimpliRoute (Chile), Stemdo (España), Zarv (Brasil) y Zeeh (Estados Unidos).

3. Health (11): Ages Bioactive (Brasil), Clínica Experts (Brasil), CROFABIOTECH (Argentina), Fisify (España), FLOMICS (España), Instasalud (Ecuador), iOZBiotech (Brasil), Kinology (Brasil), Kinzbio (Uruguay), Motivia (Argentina) y Núcleo Vitro (Brasil).

4. Industry 5.0 (10): Alkemio (Argentina), Fox IoT (Brasil), GETTER (Brasil), INXORA (Perú), Koolboks (Francia), Milk Tests (Brasil), Mogai (Brasil), Smart Plus (Chile), UBI Meat (Canadá) y OSPA place (Brasil).

5. Sustainability & Climate Tech (10): DEEP (Brasil), Anti Algas e Anti Cracas Ultrassom (Brasil), Marvin (Israel), Naturannova (Chile) SmartModule Ultra (Brasil), WeCircular (Argentina), Sunnybotics (Colombia), Unibaio (Argentina), Volters (Brasil) y WAS Company (México).

Niveles de desarrollo

Las 53 startups finalistas presentan distintos niveles de desarrollo, lo que refleja la diversidad y el grado de madurez del ecosistema que se da cita en South Summit Brazil. En concreto, 26 se encuentran en fase de expansión y con capacidad real para escalar sus operaciones, 17 ya han lanzado su producto o servicio y registran tracción comercial, 5 son compañías consolidadas en sus mercados, y otras 5 están en etapas iniciales, con prototipos, MVPs o en versiones beta en desarrollo.

Innovación en Latinoamérica

La quinta edición de South Summit Brazil se celebrará del 25 al 27 de marzo de 2026 en Porto Alegre, consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema emprendedor y de innovación de Latinoamérica.

Esta edición tendrá lugar bajo el lema “Human by Design”, destacando la importancia de colocar a las personas en el centro de la innovación y el desarrollo tecnológico, y subrayando la combinación de crecimiento empresarial, sostenibilidad y diseño centrado en el usuario que caracteriza al evento.