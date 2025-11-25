Stoneweg y BGO invierten 500 millones de euros en un proyecto de 'living'

Stoneweg y BGO invierten 500 millones de euros para contribuir a la profesionalización e institucionalización del modelo del 'living' en España, impulsando proyectos adaptados a la necesidad de nuevas soluciones habitacionales modernas, flexibles y sostenibles en ubicaciones clave.

Las firmas de inversión inmobiliaria han acordado la puesta en marcha de una joint-venture estratégica, capitalizando la fuerte demanda en España y la escasez de nuevos proyectos.

El modelo Flex Living se ha posicionado como una de las principales tendencias del mercado inmobiliario español, impulsado por un cambio en las necesidades habitacionales y laborales. En este sentido, los proyectos están diseñados para atender la demanda de jóvenes profesionales que buscan un alojamiento moderno, bien ubicado y con servicios integrados, pero también de empresas e instituciones que necesitan soluciones temporales para su personal clave. Stoneweg y BGO aspiran a desempeñar un papel protagonista en el desarrollo de esta nueva generación de proyectos y alojamientos.

Stoneweg, a través de su marca ‘Bext Space’ ya cuenta con experiencia en el sector, ya que desarrollo ‘Bext Vallecas’, vendido este mismo año a GMP, y el recién inaugurado complejo de ‘Bext Valdebebas’, que se convertirá en el primer activo de la joint venture de Stoneweg y BGO. El espacio de Valdebebas, en régimen de apartahotel, cuenta con un total de 583 unidades, con estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios. El proyecto incluye zonas comunes como gimnasio, co-working, padel o piscina y certificación medioambiental Breeam Excellent. La adquisición ha sido financiada por Aareal Bank.

Déficit estructural de vivienda

Javier López Galdos, managing director en BGO, dijo que siguen apostando "por el sector residencial en España, ya que vemos margen de crecimiento en los distintos segmentos ante el claro déficit estructural de vivienda en el país. Nos complace unir fuerzas con Stoneweg, un referente indiscutible en el sector living en España, y esperamos seguir ejecutando juntos esta estrategia”.

Segmento living

Joaquín Castellví, Co-Fundador y Chief Investment Officer (CIO) de Stoneweg, señaló que "esta alianza con nuestro socio BGO supone un paso decisivo para consolidar nuestro liderazgo en el segmento living en España, tras haber sido uno de los primeros inversores en apostar por este mercado. En Stoneweg mantenemos una firme convicción y compromiso con el sector residencial en España, impulsados por la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales que combinen calidad, sostenibilidad y flexibilidad, alineadas con los nuevos estilos de vida urbanos”.