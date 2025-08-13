Suntory Global Spirits propone cuatro cócteles para refrescar el verano

Suntory Global Spirits dio a conocer este miércoles cuatro propuestas "frescas y sofisticadas" para los días más calurosos de agosto, dirigidas especialmente para aquellas personas que en pleno verano apuestan por la coctelería premium para disfrutar de las sobremesas y de encuentros relajados con amigos o la familia.

A través de un comunicado, detalló que la primera de ellas es el 'Natsu Collins', que combina ginebra Roku con zumo natural de limón, licor Gardeum, manzana verde en finos gajos, hojas de menta y un toque de seda, es una propuesta cítrica, refrescante con toques herbales que es recomendada para comidas al aire libre o reuniones informales.

Para aquellos que prefieren una versión estival de un cóctel clásico, recomendó el 'Hibiki Sour', que combina 50 ml de Hibiki Japanese Harmony con limón, sirope de azúcar y clara de huevo, logrando un equilibrio refinado entre acidez, dulzor y suavidad. Es un cóctel, según la compañía, pensado para aquellos que desean disfrutar de la elegancia del whisky japonés en clave estival.

El 'Roku Fizz' realza el carácter botánico de la ginebra Roku con limón, siropes de vainilla y jengibre, agua de azahar, azafrán, clara de huevo y soda. Suntory Global Spirits explicó que este cóctel está especialmente recomendado para paladares que busca experiencias sensoriales complejas, donde aroma, sabor y presentación se combinan en una creación cuidada.

Con un guiño al producto local, la 'Pera de Aranjuez' combina whisky DYC 15 años con un cordial de pera y pimiento con tónica que "logra un equilibrio entre notas frutales y matices especiados". Se trata de una opción para quienes quieren innovar sin perder la conexión con los ingredientes de proximidad.

Finalmente, Suntory Global Spirits destacó que estas propuestas ponen de manifiesto la versatilidad de sus marcas. No obstante, recordó que, en todos los casos, el consumo debe ser responsable, consciente y adaptado a cada momento e invitó a visitar su plataforma 'Drink Smart' para obtener más información y recomendaciones para disfrutar de un consumo responsable.