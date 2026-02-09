Vogue Business estudia el impacto de la talla en el consumidor de marcas de moda y detecta que la falta de talla adecuada es uno de los principales impedimentos para la compra de ropa, afectando especialmente a los consumidores de tallas grandes.

La ropa juega un papel crucial en la autoestima, ya que influye directamente en la autopercepción y en la forma en que cada persona se expresa. Sin embargo, un reciente informe de Vogue Business ha puesto de relieve cómo las marcas de moda aún no han logrado una representación adecuada para todos los cuerpos.

En el estudio realizado entre lectores de Vogue y GQ en el Reino Unido y Estados Unidos, el 43% de los encuestados mencionaron que un mal ajuste era uno de los factores que más les disuadía de realizar una compra. Además, el 36% señaló a que la inconsistencia en las tallas es otro desafío importante y más de un 48% de los consumidores se han sentido presionados a perder peso para poder vestir a la moda, lo que genera inseguridad y frustración.

Este problema no solo persiste entre los consumidores, sino que también se ha reflejado en las pasarelas. Tras el impulso del movimiento body positivity, se ha producido un retroceso preocupante en la inclusividad de tallas. Según el informe 'Vogue Business Autumn/Winter 2025 size inclusivity', la representación de modelos plus-size en las pasarelas ha disminuido significativamente. En la temporada de moda Otoño/Invierno 2025, solo el 0.3% de los modelos en las pasarelas fueron plus-size (talla 14 o superior), lo que representa una gran caída en comparación con años anteriores, cuando la representación de modelos plus-size había alcanzado un récord de 2.4% en 2022.

A pesar de esta falta de diversidad en las pasarelas, marcas como Shein y ASOS están respondiendo a esta necesidad, apostando por la inclusión de tallas grandes. En concentro, Shein ofrece un rango de tallas desde la XXS hasta la 5XL. Según un estudio realizado por la compañía entre más de 5.000 consumidores españoles, un 54% considera que las tallas de Shein son más inclusivas que las de otras marcas, y el 61% afirma que es una de las pocas tiendas donde siempre encuentra ropa que le queda bien.

Shein, un referente

En este sentido, Elena Devesa, CEO de Weloversize, comunidad líder en inclusividad en España, recoge a diario testimonios de mujeres que luchan por encontrar su talla, y destaca el impacto emocional que esta falta de opciones tiene en su autoestima. “Shein se ha convertido en el referente para nuestras usuarias. Saben que es el único sitio donde encuentran ropa en su talla que se adapta a su estilo y necesidades, ya sea un chándal o un vestido para una boda," explica Devesa.

El enfoque inclusivo de Shein ha sido bien recibido por muchos, ya que, además de ofrecer una amplia gama de tallas, también proporciona una variedad de estilos que responde a las necesidades y preferencias de diferentes consumidores. De este modo, casi ocho de cada diez personas afirman que las prendas de SHEIN contribuyen a que se sientan más seguros de sí mismos.

Tendencias

Aunque las pasarelas aún no reflejan adecuadamente la diversidad de cuerpos, la tendencia en el mercado de consumo está cambiando. Las marcas que apuestan por la inclusividad en sus colecciones y plataformas online están ganando la lealtad de los consumidores, quienes valoran la calidad de los productos y el compromiso de las marcas con la representación de todos los cuerpos.