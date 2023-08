"De todos mis servicios me quedo con el del volcán de La Palma"

-Acaba de participar en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos celebrados en Winnipeg (Canadá), donde ha logrado nada más y nada menos que cuatro medallas de oro y dos de bronce, ¿Cómo ha sido su experiencia?

-Ha sido inolvidable. El hecho de poder compartir tu deporte con policías y bomberos de todos los rincones del mundo, poder competir contra ellos y a la vez relacionarte ha sido toda una experiencia.

-Ha logrado oros en pruebas como los 800 metros y 1.500 metros, o en Cross Country, supongo que es el orgullo de su unidad y también de la Policía...

-Haber conseguido estas medallas supone una recompensa extra al esfuerzo realizado todo este tiempo. En el plano deportivo, para mí y después de 27 años dedicándome a esto, supone la guinda del pastel a mi trayectoria deportiva, pero el dulce es doblemente dulce cuando encima lo he conseguido representando a la Policía.

-¿Qué es lo que más destaca de su participación en este evento?

-Lo más bonito, como mencioné antes, es poder competir estas pruebas con policías de todo el mundo que comparten mi pasión. Y, por mencionar otra cara de estos mundiales, se me hizo muy duro estar al 100% en todas las pruebas, ya que eran muchas y muy próximas unas a otras. Había menos de dos horas de diferencia entre algunas de ellas. Se me hacía muy complicado estar preparada física y mentalmente para las pruebas.

-No es la primera vez que acude a unos juegos de Policías y Bomberos, ¿no?

-Sí, esta es mi primera vez. Ya había oído hablar hace años de estos mundiales, pero nunca se me había ocurrido participar. Hace año y medio que retomé la competición, ya que una lesión me alejó durante más de un año de ella. Cuando vine destinada a Valencia volví a entrenar sin dolor de las manos del club Suso de la Fuente y esto me empujó a competir de nuevo. Mi chico, Rubén Moreno, también policía nacional y atleta, comenzó a plantearme la posibilidad de que acudiéramos este año a los mundiales. Empezamos a informarnos y a entrenar muy duro y todo fue cogiendo forma.

-¿Comenzó muy joven en el atletismo?

-Comencé con 16 años a practicar atletismo motivada por mi hermano, ya que fuimos juntos a apuntarnos a la escuela de atletismo del barrio. Después de esto nunca he dejado de correr... Pasando por diferentes clubes y compitiendo en muchas modalidades diferentes desde 800 y 1500 en pista, medias maratones, carreras de montaña, campo a través... Dentro de la Policía llevo más de ocho años formando parte del Club CAPOL (Club de Atletismo de la Policía).

-¿Cuáles son sus próximos retos deportivos?

-Ahora estoy centrada en los próximos Europeos de Policías y Bomberos que se celebran entre septiembre y octubre de este año en Torrevieja. Y después el campo a través, donde junto a CAPOL trataremos de clasificarnos para el Campeonato de España.

-Es sevillana pero actualmente está destinada en la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Valencia, una unidad en la que suele haber más hombres que mujeres por los propios requisitos que se exigen. ¿Cómo es su día a día en esta unidad?

-Aparte de los servicios normales del día a día, tenemos una parte de la jornada laboral destinada a la formación física, ya que la unidad requiere un buen estado de forma física.

-¿Hay algún servicio destacado en el que haya participado que pueda contarnos?

-Hay muchos servicios que podría destacar pero me quedo con el servicio realizado en el año 2021 en La Palma cuando erupcionó el volcán. Fueron más de 35 días en total donde todo estaba desbordado y la principal tarea era mantener a salvo a los habitantes de la isla.

-¿Cómo fue aquello?

-Estábamos en los cortes de las calles donde ya la lava había arrollado parte de casas, haciendo controles de acceso para acompañar a la gente a recoger sus pertenencias más importantes antes de que la lava destruyera sus casas o controlar que nadie pasaba sin control y pudiera poner en peligro sus vidas. Se hacían cortes en las calles afectadas donde ellos habían cola para que se les fuera acompañando con seguridad para que pudieran primero, ver el estado de sus casas, si estaban afectadas o no por la lava y segundo para, en caso de que peligrara, pudieran recoger sus pertenencias más valiosas tanto materiales como sentimentales. En otras casas donde ya no podían vivir por riesgo de contaminación del aire, se les permitía acudir para recoger a sus animales... Por ejemplo, también se hacían controles de corte en una calle que daba al cementerio y se iba dando paso a la población de forma cuantificada para que pudieran visitar a sus familiares. O se hacían controles para que los que tenían plataneras pudieran ir de forma controlada a regar y recolectar las mismas. Los primeros días se colaboró en evacuaciones de viviendas también.

-¿Tiene pensado volver a un destino en Sevilla?

-Prácticamente toda mi carrera policial la he desarrollado en Sevilla. Las UIP me han permitido conocer otras ciudades del territorio español y aunque estoy contenta actualmente no descarto volver a mi cuidad natal en algún momento, ya que la tierra tarde o temprano acaba tirando.