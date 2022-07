"Nebrija fue el patriarca del imperio de las lenguas americanas"

Testigo de la corrección política y la posverdad. Darío Villanueva (1950, Villalba, Lugo), ex director de la RAE (antes secretario), profesor emérito de la Universidad de Santiago de Literatura comparada, ex decano (1987-1990) y ex rector (1994-2002) de esta Universidad, y ganador del Premio Francisco Umbral. Disfrutó mucho de estancias en universidades de EEUU, Francia, México, Argentina y Suiza desde principios de los 80. Fruto de 40 años de visitas a EEUU es su exitoso ensayo Morderse la lengua: corrección política y posverdad, que lleva siete ediciones, ahora saldrá en México y se está traduciendo al italiano y al rumano. Ha venido a Sevilla recientemente para dar una conferencia en el ciclo de los martes de Nebrija, que se celebra en el Archivo Histórico Provincial, comisariado por la catedrática y divulgadora de la Universidad de Sevilla Lola Pons.

-En su libro defiende que la corrección política y la posverdad nacieron en los campus de EEUU...

-En los campus en los que residí en EEUU percibí la aparición de la corrección política, que para mí es una forma de censura posmoderna, un fermento filosófico que arraigó de una forma muy poderosa y del que viene otro fenómeno: la posverdad, la mentira posmoderna. Esto no es ninguna broma porque Trump ha sido el presidente de la posverdad y ya sabemos a dónde ha conducido esa política que considera totalmente obsoleta la noción de la verdad de las cosas. El Washington Post registró 30.000 mentiras de Trump lanzadas en las redes sociales durante su mandato.

Lo novedoso es que esta censura no la ejerce un poder establecido, sino que emana de instancias que vienen de la sociedad civil: grupos, tendencias, sectas e incluso, a veces, individuos influyentes que se consideran con poder para afirmar lo que se puede decir, pensar y hacer. Este tipo de censura se ha extendido al resto de la sociedad y tiene también elementos de represión que criminaliza a quien se salga de ella.

-Llama la atención que surja precisamente en una nación cuna de la Democracia

-Surgió a través de la influencia que en los campus norteamericanos cobró Derrida, un filósofo francés que en Europa no tuvo la misma acogida, ni mucho menos. Su teoría de la deconstrucción ha contaminado totalmente los departamentos de Humanidades y Ciencias Sociales de los EEUU y ha creado el caldo de cultivo para el predominio de la posverdad.

Esta represión se ha hecho famosa a través de la palabra cancelación, según la cual a los que no entran por el aro de la corrección política los someten a una especie de muerte civil, de ostracismo; se los tacha, borra y persigue en lo que se refiere a la consideración pública.

Mi experiencia norteamericana es fundamental y contradictoria, pero sigo teniendo admiración por EEUU. Teníamos un paraíso: todos los medios económicos, tecnológicos, unas bibliotecas impresionantes, un número muy reducido de alumnos, y una libertad absoluta para elegir los temas y para expresarnos en la cátedra. Estos aspectos económicos y materiales perviven, no han ido a menos, pero en mi opinión ha desaparecido prácticamente el clima de libertad de pensamiento y de libertad de cátedra.

¿Teme que la posverdad y corrección política acabe contaminando a todo el planeta?

-Es evidente que se está extendiendo y ha arrasado en EEUU y en el Reino Unido. Sin embargo, en Europa Continental no tiene el mismo arraigo la corrección política; es como si las sociedades europeas tuvieran algunos antivirus para frenarla....En cuanto a la posverdad, es muy difícil frenarla, sobre todo en el campo político. Ya Maquiavelo en el siglo XVI, en El Príncipe, dice que la mentira es consustancial al gobernante y que puede hacerlo porque siempre habrá gente deseando que le mientan, en lugar de enfrentarse con la verdad de las cosas.

Pero no soy pesimista, si hay una reacción de todos, si tomamos conciencia todos los ciudadanos y reaccionamos. Por eso, no hay que morderse la lengua ni aceptar que alguien quiera censurarte e imponerte algo. Y si alguien te quiere hacer comulgar con ruedas de molino, decirle que eso es una mentira.

-Respecto al tema del lenguaje inclusivo que toca en su libro, ¿cree que se acabará imponiendo socialmente hablar con la e y se trasladará a los diccionarios?

-No lo creo en absoluto. ¿Hay alguien tan insensato como para pensar que 500 millones de hablantes del español abandonen la lengua que aprendieron de sus padres y, en vez de decir ellos y ellas, digan elles? Eso ni en una dictadura feroz con policía que persiga a los disidentes podría ocurrir. La lengua la hacen los hablantes, pero estos tienen un sentido común de la propia lengua. Una reciente encuesta de opinión en España revela que más del 90% de los encuestados son contrarios al lenguaje inclusivo. Se trata de propuestas que vienen de iniciativas de grupo y de pulsiones ideológicas, no de lingüistas que conocen cómo funciona un idioma. Una feminista catalana escribió en un libro también reciente que decir "elles" en lugar de "ellos" y "ellas" no hace avanzar en nada la condición de la mujer ni de quienes no se identifican ni con hombres ni con mujeres.

-En su charla en Sevilla ha resaltado la importancia de Nebrija para las lenguas americanas

-Nebrija tuvo una influencia enorme en América. En contra del tópico de que fue algo así como el ideólogo del imperialismo lingüístico del castellano en América, la realidad es que Nebrija fue el patriarca del imperio de las lenguas americanas porque sus gramáticas contribuyeron a que no se perdieran muchas de esas lenguas, al ser codificadas según su modelo.

Con el modelo de sus gramáticas, poco después de su muerte, se empiezan a elaborar docenas de gramáticas de las lenguas amerindias, que eran ágrafas, no tenían escritura, como el aimara, quiché, cachiquel, guaraní, quechua...Su Gramática de 1492 tiene un libro entero dedicado a la enseñanza del español a los extranjeros, que es algo muy vivo hoy en día.

A Nebrija también le interesaba mucho el léxico y en su Diccionario de 1494-95 aparece ya recogida la primera palabra americana incorporada al castellano de España que es canoa, que define como nave de un solo madero.

-En el tiempo que vivió Nebrija la imprenta lo cambió todo

-Como nosotros vivió en un tiempo de un profundo cambio tecnológico en la sociedad: la invención de la Imprenta. Nebrija nació en 1444 y Gutenberg en 1440 empezó a trabajar con la imprenta de tipos móviles y la escritura, manuscrita hasta entonces, se pudo producir industrialmente. A nosotros nos está pasando lo mismo con la sociedad digital y con la inteligencia artificial, que están generando un cambio profundo.

Otra cosa que nos identifica con él a los que vivimos ahora, en el siglo XXI, es que Nebrija se enfrentó a algo que estamos padeciendo: el empoderamiento de la incultura, de la desinformación, un retroceso en el conocimiento por parte de la sociedad. Nebrija pensaba que la pérdida de la cultura clásica era fatal y conducía a la barbarie. Los bárbaros despreciaban toda la herencia clásica, como cuenta Francisco Rico en Nebrija frente a los bárbaros. En nuestra sociedad también hay un predominio excesivo de la ignorancia, que se manifiesta muy agresivamente a través de las redes sociales.

-Usted destaca que Nebrija también fue un gran defensor de la libertad y la verdad

-Fue un gran defensor de la libertad de expresión, en contra de la censura que ejercía la Inquisición, y un gran defensor de la verdad. Tuvo problemas con Diego de Deza, el Inquisidor general, que lo acusó de hereje. En suma, Nebrija fue una de las grandes figuras de la intelectualidad española y un andaluz de resonancia universal. Le atribuyo la condición de algo semejante a lo que podríamos llamar una protoacademia española. Hizo diccionarios, ortografías, gramática... La Academia se creó en 1713. Pues bien Nebrija, él solo, desde finales del XV hasta su muerte, hizo todo lo que después la Academia hará en el siglo XVIII.